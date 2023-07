Media Saturn schließt Reparaturdienst Tec-Repair – 850 Entlassungen

Die Holding des Elektro-Einzelhandelsunternehmens Media Saturn schließt den Reparaturdienstleister Tec-Repair und baut die Stellen ab. Die Tec-Repair GmbH wird aufgelöst, hatte das Magazin Wirtschaftswoche am Donnerstag berichtet; der Mutterkonzern Ceconomy bestätigte inzwischen den Bericht. Der Reparaturdienst erledigt bisher deutschlandweit Vor-Ort-Reparaturen an technischen Geräten in den Fachmärkten Saturn und Media Markt. Die etwa 850 betroffenen Mitarbeiter verlieren ihre dortige Anstellung.

Neues Reparaturzentrum kommt

Ceconomy hatte den Installations-, Wartungs- und Reparatur-Dienstleister RTS mit bundesweit 1200 Mitarbeitern im Jahr 2015 übernommen; zu dem Unternehmen gehörten damals die Kundendienstleister Profectis und Tec-Repair. Mit dem Schritt stieg Media-Saturn in den Markt für Dienstleistungen "aus einer Hand" ein. Nun stellt der Mutterkonzern fest, dass die Zusammenarbeit mit Tec-Repair "nicht zukunftsträchtig und wettbewerbsfähig" sei, wie eine Firmensprecherin erklärte. Mit der Sparte habe man nur einen eingeschränkten Service anbieten können, es fehlten Kundenberatung und Verkauf, so die Auskunft in der Wirtschaftswoche.

Für komplexe Reparaturen will das Unternehmen ein neues Angebot einrichten: ein separates Reparaturzentrum in Erfurt, für das zunächst 20 neue Mitarbeiter eingestellt werden sollen. Das Reparaturgeschäft wolle man ausbauen und den Service-Bereich betrachte man als Wachstumsmarkt. Um dem gerecht zu werden, sollen in den Märkten Saturn und Media Markt 400 neue Stellen für Verkaufsberater geschaffen werden, teilte das Unternehmen mit. Zusätzlich sollen 1200 aktuelle Mitarbeiter für diese Rolle qualifiziert werden. Das Unternehmen zielt damit darauf ab, mehr Service in den Märkten "aus einer Hand" anzubieten. Ein zusätzliches Angebot soll ein Abonnement-Modell für Reparaturen elektrischer Geräte sein, wie kürzlich bekannt wurde. Kunden mit diesem Abo sollen ihr defektes Gerät bei Media Markt oder Saturn abgeben können, egal, wo sie es gekauft haben.

(tiw)