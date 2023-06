MediaMarkt plant "Plus"-Abonnement für Beratung und Reparatur

Die Elektronikmarktkette MediaMarktSaturn plant die Einführung eines Abonnements für Reparaturen elektronischer Geräte. Damit sollen Kunden, die das Abo abgeschlossen haben, ihr defektes Gerät bei einer MediaMarkt-Filiale zum Reparieren abgeben können, egal, wo sie das Gerät gekauft haben. Außerdem soll es bei diesem Abo rund um die Uhr technischen Support sowie Beratung geben. Das teilt das Mutterunternehmen Ceconomy mit.

Ceconomy möchte das Geschäft stärker auf Dienstleistungen hin ausrichten ("Services und Solutions") und hofft dadurch auf gesteigertes Wachstum. Beim bereits angelaufenen Eintauschprogramm von Altgeräten gegen Rabatt etwa setzt Ceconomy auf wachsendes Kundeninteresse, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Weitere Ideen sind "Online- und Offline-Abonnements" etwa für Garantieverlängerung oder Softwarelizenzen – und das erwähnte Reparaturangebot "myMediaMarkt Plus": Dabei soll es ab Herbst in Märkten in Deutschland möglich sein, im Rahmen eines "Rundum-sorglos-Pakets" defekte Elektronikgeräte unabhängig vom Verkäufer bei MediaMarkt reparieren zu lassen.

Zweistufiges Abo für Reparatur und Beratung geplant

Weitere Details dazu nennt das Unternehmen nicht – also etwa, ob das Angebot auf bestimmte Hersteller oder Modellreihen (Herstellungsdatum) beschränkt ist, ob die defekten Geräte vor Ort repariert oder eingeschickt werden und ob MediaMarkt die Werkstätten selbst betreibt oder die Reparaturaufträge an externe Partner vergibt. Auch zum Angebot des technischen Supports und der Beratung gibt es keine Details: wer die Zielgruppe ist (junge/ältere Kunden), welche Anwendungsfälle abgedeckt sind oder welche Detailtiefe der Probleme behandelt wird. Wie es in der "Lebensmittelzeitung" dazu heißt, soll es für dieses Abo zwei Stufen geben: In der Basisvariante sollen Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte abgedeckt sein, in der höheren (und vermutlich teureren) Stufe auch Computer inklusive Smartphones, Tablets und Wearables.

Ceconomy rückt die beiden Fachmarktketten Saturn und MediaMarkt seit diesem Jahr enger zusammen und will die interne Konkurrenz beilegen. Die Auftritte bleiben zwar separiert, doch Vertrieb und Marketing will der Mutterkonzern verbinden, bis hin zu gemeinsamen Kampagnen. MediaMarktSaturn ist in vielen europäischen Ländern aktiv; erst kürzlich hat Ceconomy im Rahmen einer "strategischen Vereinbarung" seine Läden in Schweden an den expandierenden Konkurrenten Power verkauft und im Gegenzug eine Beteiligung an Power erhalten.

(tiw)