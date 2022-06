Mediamarkt-Saturn-Gruppe testet Bitcoin-Automaten in Filialen

In drei deutschen Elektro-Märkten der Mediamarkt-Saturn-Gruppe stehen Kryptowährungsautomaten bereit, an denen die Kundschaft gegen Bargeld Bitcoin und Ether erwerben kann. Das Ganze ist laut der Elektronik-Kette zunächst ein sechsmonatiges Pilotprojekt. Die Automaten befinden sich in den Saturn-Filialen Köln Hohe Straße, Frankfurt Zeil und Dortmund City. Betrieben werden die Automaten von dem Anbieter Kurant GmbH aus Österreich.

"Die Nachfrage nach Kryptowährungen ist enorm – gerade unsere technikbegeisterten Kunden haben an Bitcoin und Co ein großes Interesse", sagte dazu der Mediamarkt-Saturn-Manager Christian Stephan. In Österreich hat die Kette nach einem Pilotprojekt inzwischen solche Kryptogeld-Automaten in einem Dutzend Mediamarkt-Filialen aufstellen lassen. Die dortigen Automaten erlaubten nicht nur Kauf, sondern auch Verkauf von Kryptowährungen, erklärte Kurant-Chef Stefan Grill auf Anfrage.

Online-Registrierung nötig

Die Automaten in Deutschland seien wegen strengerer Regularien zunächst auf den Kauf beschränkt. Und auch hier kann man nicht sofort loslegen, sondern muss sich erst bei Kurants deutscher Tochter Spot9 registriert haben, wofür ein Online-Identifikationsverfahren zu durchlaufen ist. Am Automaten erfolgt dann die Abfrage einer im ID-Verfahren hinterlegten Mobilfunknummer, an die dann per SMS eine TAN für die Transaktion geschickt wird.

An den Automaten lässt sich laut Kurant mit allen Geldscheinen zwischen 10 Euro und 500 Euro bezahlen. Für den Transfer der Coins muss die Zieladresse in Form eines QR-Codes am Automaten gescannt werden – man braucht also eine Wallet-Anwendung mit entsprechender Funktion auf einem Mobilgerät oder einen Papierausdruck. Einen Ausdruck von Paperwallets beherrschen die Automaten in Deutschland nicht. Die Coins kauft man dabei von der deutschen Privatbank Sutor.

Die Kurant GmbH mit Hauptsitz in Wien betreibt eigenen Angaben nach 200 solcher Kryptowährungsautomaten in Deutschland, Österreich, Spanien und Griechenland. Das Unternehmen ist eine Tochterfirma des österreichischen Kryptodienstleisters Coinfinity.

(axk)