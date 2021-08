Mediamarkt und Saturn liefern Waren mit E-Lastenfahrrädern aus

Die Elektromärkte Mediamarkt und Saturn setzen in zwei Märkten testweise E-Lastenfahrräder für die Warenauslieferung ein. In den Märkten in Berlin und Köln können Kunden zudem solche Gefährte ausleihen, um ihre Einkäufe selbst nach Hause zu transportieren. Das Pilotprojekt ist zunächst auf drei Monate angelegt.

Zu den an dem Pilotprojekt teilnehmenden Märkten gehören der Saturn am Alexanderplatz in Berlin, die Saturn-Märkte in der Maybachstraße und Hohen Straße in Köln sowie der Mediamarkt in der Hohen Straße in Köln. Zunächst einmal wollen die Elektrohändler schauen, welche Modelle sich am besten eignen, wie gut und schnell die Auslieferungen klappen, wie das Angebot bei den Mitarbeitenden ankommt und wie groß das Interesse der Kundschaft ist, sich eines auszuleihen.

Vier Modelle

Getestet werden vier verschiedene Modelle von drei unterschiedlichen Herstellern. Dazu gehören das E-Cargobike Ono vom Hersteller Onomotion mit Container-Modulen, die über die im Fahrzeug integrierte Rampe ausgetauscht und im Lager vorkommissioniert werden können, sowie der Loadster von Citkar, der ebenfalls über eine Containerbox verfügt. Darüber hinaus werden auch zwei E-Trailer von Nüwiel genutzt – einer mit einer Containerbox und einer mit einer offenen Ladefläche. Die Modelle sind unterschiedlich auf die Märkte aufgeteilt.

Die E-Cargo-Bikes sollen bei Bestellungen von Privatkunden (B2C) und Gewerbe im jeweiligen Markt als auch bei Online-Bestellungen eingesetzt werden. Die E-Trailer werden bei Saturn am Alexanderplatz in Berlin für die Auslieferung von B2B-Bestellungen eingesetzt und können auch direkt an die Kunden verliehen werden – während der Pilotphase kostenlos für einen Zeitraum von vier Stunden.

(anw)