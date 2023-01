Medienbericht: BMWs Batterie-Gigafabrik kommt wohl ins niederbayerische Irlbach

BMW benötigt zur Elektrifizierung seiner Autos große Mengen Batterien, die möglichst im eigenen Betrieb hergestellt oder doch wenigstens montiert werden sollen. Das Unternehmen sucht deshalb nach einem geeigneten Standort für ein neues Batteriewerk in Bayern, von dem alle bayerischen Werke (München, Regensburg und Dingolfing) mit Hochvoltbatterien versorgt werden können. Wie die Süddeutsche Zeitung heute (18. Jan. 23) meldet, hat der Ort Irlbach im niederbayrischen Landkreis Straubing-Bogen nahe der Donau wohl die besten Chancen.

Batterien ab 2025 in der geplanten "Neue Klasse"

Benötigt wird ein mindestens 50 bis über 100 Hektar großes Grundstück für einen Produktions- und Versorgungsstandort. Ähnlich wie bereits bei der Produktion von Hochvoltbatterien im "Kompetenzzentrum E-Antriebsfertigung" in Dingolfing sollen am geplanten Standort Batteriezellen zu Traktionsbatterien montiert werden: Als Hauptlieferant hat BMW erst kürzlich den chinesischen Hersteller EVE Energy gewählt.

Damit wie geplant ab 2025 die kommende Elektroauto-Generation mit dem Arbeitstitel "Neue Klasse" produziert werden können, müsste der Bau Anfang 2024 beginnen, um spätestens 2026 die Produktion anlaufen lassen zu können. Das Kosten-Leistungsverhältnis der Stromspeicher soll bis dahin noch deutlich verbessert werden.

Lesen Sie auch Elektroautos von BMW: Batterien sollen künftig mehr leisten und weniger kosten heise Autos

Die Fläche ist noch gigantischer

Nach Informationen der Zeitung aus Kreisen von Kommunalpolitik und lokaler Landwirtschaft stehe eine Entscheidung der Region kurz bevor. Ein Sprecher von BMW wird mit den Worten zitiert, "wir sind mit der Standortsuche auf der Zielgeraden und führen letzte Gespräche mit den Eigentümern". Es gehe um eine Gesamtfläche von 160 Hektar.

Irlbach liegt günstig in der Nähe zu BMWs größtem Produktionswerk Dingolfing und BMWs Logistikzentrum in Wallersdorf, dazu bietet die Bundesstraße 8 eine leistungsfähige Anbindung an die A92, an der Produktion und Logistik liegen.

(fpi)