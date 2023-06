Casual Gaming zum Zugucken: Youtube soll an eigener Spieleplattform arbeiten

Die Videoplattform Youtube bereitet laut einem Medienbericht den Einstieg in den Spielemarkt vor: Die Mitarbeiter von Google seien kürzlich aufgefordert worden, ein neues Youtube-Produkt zu testen, das Spiele im Browser und auf Mobilgeräten anbietet, berichtet das Wall Street Journal. Das "Playables" genannte Angebot soll Spiele direkt auf der Website und in den Youtube-Apps für Android und iOS bereitstellen, schreibt das WSJ in seinem Bericht. Zudem sollen andere Nutzer die Spielesitzungen per Stream betrachten können.

Spieler anlocken – Konkurrenz durch Twitch

Das WSJ hat auch einen Screenshot eines der verfügbaren Spiele gesichtet: Beim Arcade-Titel "Stack Bounce" zerschmettert der Spieler einen rotierenden Stapel von Klötzen mit einem kleinen Ball. Der Titel ist jetzt schon im Browser spielbar und als App bei Google Play verfügbar. Offenbar versucht Youtube, gegen die sinkenden Werbeerlöse auf der Plattform mehr Spieler anzulocken oder vorhandene zu halten, mutmaßt die Zeitung.

Youtube positioniert sich bereits als Alternative etwa zu Twitch für das Streamen von Spielesitzungen durch prominente Spieler und möchte mit dem Angebot einer Spieleplattform wohl die Verweildauer seiner Kunden bei sich erhöhen. Details gibt es derzeit aber noch nicht, insbesondere keine über die Zahl und Art der Spieletitel und über die Pläne, ob und wie aus dem neuen Angebot Gewinn geschöpft werden soll.

Ein Google-Sprecher sagte dem WSJ, Spielen sei schon lange ein Schwerpunkt bei Youtube und man erprobe stets Neuerungen – und dementierte dann vielsagend: Derzeit habe man aber nichts Neues anzukündigen.

Google hatte einst die Streaming-Plattform Twitch (vorwiegend zum Betrachten von Spielesitzungen genutzt) übernehmen wollen, doch 2014 gegen Amazon den Kürzeren gezogen. Daraufhin baute Youtube 2016 eine eigene Gaming-Umgebung namens "YouTube Gaming" auf – und stellte sie wenige Jahre später wieder ein. Auch der Social-Media-Konkurrent Facebook hatte sich in der Vergangenheit an einer eigenen Plattform für Casual-Games versucht (Gameroom, später Gaming). Ein teurer Flop wurde für Google der Cloud-Dienst Stadia, auf dem Spieler gegen eine Extra-Gebühr spielen durften – teils kostenlos bereitgestellte Spiele, hauptsächlich aber Titel, die sie selbst bezahlen mussten. Stadia wurde im Herbst 2022 eingestellt, die Kosten für dort gekaufte Spiele wurden erstattet.

(tiw)