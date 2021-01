Mehr Sicherheit für OpenShift: Red Hat will StackRox übernehmen

Künftig soll StackRox zu Red Hat gehören, mit der geplanten Übernahme des Kubernetes-Security-Anbieters will der Softwarehersteller in erster Linie sein OpenShift stärken. Bei letzterer handelt es sich um Red Hats Cloud-Management-Plattform, die eine Kubernetes-Distribution mit weiteren Diensten und Support für den Unternehmenseinsatz kombiniert.

Die StackRox-Software will Red Hat in OpenShift integrieren, doch die in der Ankündigung der Übernahme bleibt hier vage: Nutzer sollen in jeder Phase des Lebenszyklus einer Applikation ihre Sicherheitsrichtlinien durchsetzen können, die Tools hierzu sollen in OpenShift künftig nativ zur Verfügung stehen. Gleichzeitig versprechen beide Unternehmen, die StackRox-Dienste weiterhin auch für andere Kubernetes-Plattformen wie Amazons Elastic Kubernetes Service (EKS), Microsofts Azure Kubernetes Service (AKS) und die Google Kubernetes Engine (GKE) anbieten zu wollen.

Die Übernahme will Red Hat noch im ersten Quartal 2021 abschließen. Alle verfügbaren Informationen finden sich in den Ankündigungen von Red Hat und StackRox. Auch die Konkurrenz stärkt ihr Kubernetes-Portfolio derzeit mit Übernahmen: Vergangenes Jahr hatte SUSE Rancher Labs, VMware Octarine und Veeam Kasten gekauft.

