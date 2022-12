Mehr Tempo mit Go statt PHP: ownCloud Infinite Scale ist einsatzbereit

ownCloud Infinite Scale (oCIS) ist fertig. Die Entwickler haben das neue technische Fundament der Cloud-Software nach vier Jahren Arbeit offiziell für den Einsatz freigegeben. Mit oCIS einher geht ein ganzes Bündel an Releases.

Neu in Go implementiert

Den Anfang macht das neue Speicher-Backend, das komplett in Go geschrieben ist und auf Microservices setzt. Es basiert auf dem Framework Reva, wobei es sich um die Referenzimplementierung der CS3 APIs handelt. Sie sollen unterschiedliche Storage- und Applikations-Provider miteinander verknüpfen. oCIS löst die alte PHP-basierte Architektur vollständig ab. Ziel dieses Wechsels ist ein deutlich erhöhtes Tempo der Cloud-Software, aber auch eine bessere Skalierbarkeit.

Außerdem steht für die Anwender nun ein neuer Web-Client bereit. Er basiert auf Vue.js und soll "den modernsten Design- und UX-Prinzipien" folgen. In einem ersten Test zeigte sich: Trotzdem müssen Nutzer sich nicht komplett umgewöhnen. Auch die Desktop-Clients und Apps für iOS und Android erhalten ein Update, um mit oCIS umgehen zu können.

Schließlich offerieren die Entwickler unterschiedliche Deployment-Optionen, zum Beispiel per Docker oder speziell für Cloud-Provider angepasste Pakete. Administratoren können zudem auf die aktualisierte Dokumentation zurückgreifen. Weitere Details zu allen oCIS-Ankündigungen finden sich im ownCloud-Blog.

Gedacht für den Firmeneinsatz

Schon vorab mit an Bord waren das CERN und die CS3-Community: Sie haben oCIS nicht nur getestet, sondern waren auch an der Entwicklung beteiligt. Diese Partner machen auch die Zielgruppe von ownCloud deutlich, denn seit dem Bruch mit großen Teilen des eigenen Projekts und dem Aufstieg von Nextcloud für viele Endanwender konzentrieren sich die verbliebenen Entwickler auf den Einsatz in Unternehmen.

(fo)