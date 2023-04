Mehr Zuschauer für TV+: Apple schließt Deal mit Pay-TV-Riesen Canal+

Ein ungewöhnlicher Deal im Streaming-Markt: Alle Inhalte von Apples Streaming-Dienst TV+ sind in Kürze bei dem zum Medienkonzern Vivendi gehörenden Pay-TV-Anbieter Canal+ verfügbar, ohne ein zusätzliches Abo oder die Installation einer App zu erfordern, wie die beiden Unternehmen am Freitag mitteilten. Abonnenten von Canal+ erhalten dadurch in Frankreich, der Schweiz, Tschechien und der Slowakei freien On-Demand-Zugriff auf die Serien und Spielfilme von Apples Streaming-Dienst über ihre Set-Top-Box, zudem sollen bestimmte TV+-Serien im Hauptsender von Canal+ ausgestrahlt werden – ganz klassisch als lineares Fernsehen.

Mehrjähriger Deal soll TV+ mehr Zuschauer bringen

Es handelt sich dabei um keine auf kurze Zeit begrenzte, einmalige Werbeaktion für TV+, sondern eine auf mehrere Jahre angelegte Partnerschaft, betonte Apples Content-Chef gegenüber dem Magazin Variety. Weitere derartige Deals seien derzeit aber nicht geplant. Die Zahl der Abonnenten von TV+ in Frankreich bezeichnete der Apple-Manager als "gut", sie würden durch den Vertriebsdeal mit Canal+ jetzt "richtig großartig". Apple nutzte die Ankündigung, um auf seine ersten europäischen Produktionen Liaison und Drops of God zu verweisen.

Auch bald vier Jahre nach dem Start gilt TV+ immer noch als kleiner Streaming-Dienst, konkrete Zahlen zu Abonnenten hat Apple nie genannt. Im Unterschied zu den anderen Anbietern setzt Apple fast ausschließlich auf Eigenproduktionen und exklusiv eingekaufte Inhalte, entsprechend ist das Angebot immer noch vergleichsweise klein. Berichten zufolge pumpt Apple längst jährlich Milliardenbeträge in das Content-Geschäft und hat inzwischen auch erste größere Sport-Deals geschlossen.

Zudem wird das Spielfilmangebot ausgebaut, teils starten die Filme auch ganz klassisch in Kinos. Martin Scorseses Killers of the Flower Moon soll im Mai seine Premiere in Cannes geben und danach auf TV+ zu sehen sein.

Canal+ darf Inhalte in App direkt verkaufen

Apples Partnerschaft mit Canal+ besteht schon länger: Der Hersteller vertreibt über den Pay-TV-Anbieter auch seine TV-Box "Apple TV", Canal+ gehört zudem zu den handverlesenen Unternehmen, die ihre Inhalte in der App direkt verkaufen dürfen – ohne Apples sonst vorgeschriebene In-App-Kaufschnittstelle nutzen und damit Provision zahlen zu müssen.

(lbe)