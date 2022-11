Mehr als 30 LNG-Tanker warten vor Europas Küste auf höhere Gaspreise

Während auf dem Kontinent weiterhin zur Sparsamkeit beim Gasverbrauch aufgerufen wird, befinden sich laut Medienberichten mehr als 30 Flüssigerdgas-Tanker auf Langsamfahrt vor Europas Küsten und warten höhere Gaspreise ab. Das Taktieren der Gashändler sorge unter anderem dafür, dass LNG-Abnehmer in Asien teilweise leer ausgehen, sagen Experten.

Bereits Mitte Oktober lagen etliche LNG-Tanker vor Europa auf Reede oder bewegten sich nur in langsamer Fahrt. Zu der Zeit waren aber Engpässe an LNG-Terminals in Spanien die Ursache, weshalb die Schiffe nur nach und nach ihre Fracht zur Regasifizierung entladen konnten. Nach Angaben der Financial Times überqueren weitere 30 LNG-Schiffe gerade den Atlantik.

Milder Herbst, niedrige Preise

Inzwischen verbleiben die Schiffe laut den Erkenntnissen der Londoner Firma Vortexa freiwillig auf den Meeren, da die Gashändler auf höhere Preise warten. Ähnlich sei schon mit Öltankern während der Coronakrise vorgegangen worden. Trotz der durch die Wartezeiten steigenden Mietkosten für die Tanker könnte sich das Abwarten bei einer ausreichend hohen Preisdifferenz lohnen. Der bislang milde Herbst und die europaweit nahezu aufgefüllten Gasspeicher haben zu einem deutlichen Preisrückgang beim Erdgas geführt. Die Händler setzen auf niedrigere Temperaturen im Winter, durch die die Nachfrage und damit auch die Preise wieder steigen könnten.

Das auf -162 Grad gekühlte flüssige Erdgas auf den Schiffen soll einen geschätzten Wert von 2 Milliarden bis 3,4 Milliarden US-Dollar haben. Es reiche aus, um 2,7 Millionen Haushalte für ein Jahr zu versorgen, berichtet das Handelsblatt.

Schiffe werden durch Bummelei knapp

Nach Angaben der Energie-Medienagentur Argus Media können die meisten LNG-Tanker durchschnittlich zwischen 135.000 bis 185.000 Kubikmeter flüssiges Erdgas laden. Im flüssigen Zustand nehme das Erdgas nur ein Sechshundertstel des Volumens ein, das es im gasförmigen Zustand einnimmt. Die Versorgung mit Flüssigerdgas soll unter anderem in Deutschland künftig den Ausfall russischer Gaslieferungen kompensieren. Aktuell werden in verschiedenen norddeutschen Häfen wie in Wilhelmshaven, Stade und Lubmin neue LNG-Terminals errichtet.

Durch die Bummelfahrt komme es allerdings zu einer künstlichen Verknappung der zur Verfügung stehenden Schiffe. Insgesamt soll es weltweit aktuell knapp 700 LNG-Tanker geben. Deren Mietpreis habe sich im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt. So koste eine Fahrt zwischen der US-Golfküste und Nordwest-Europa inzwischen 468.000 US-Dollar.

Asien hat das Nachsehen

Die aktuelle Situation am LNG-Markt führe überdies dazu, dass der asiatische Markt teilweise leer ausgehe. Dadurch, dass die Frachtraten in die Höhe gehen und die Verknappung durch langsame Fahrt die Situation weiter zuspitzt, seien die Frachtpreise für die längere Fahrt nach Asien kaum noch bezahlbar. So dauert eine Fahrt hin und zurück von der US-Golfküste nach Europa etwa 28 Tage. Nach Nord-Ost-Asien und zurück in die USA sind die Schiffe etwa 51 Tage unterwegs. Neben den USA gehören Katar und Australien zu den Hauptlieferanten des Flüssigerdgases. In Asien ist unter anderem China ein großer Abnehmer für LNG.

(mki)