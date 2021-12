Mehr als 70 frei fliegende Exoplaneten in der kosmischen Nachbarschaft entdeckt

Ein Team von Astronomen und Astronominnen hat in einer Sternentstehungsregion in der Nähe unserer Sonne mindestens 70 Exoplaneten entdeckt, die keinen Stern umkreisen, also einsam in der Milchstraße unterwegs sind. Das hat die Europäische Südsternwarte (ESO) nun öffentlich gemacht, deren Observatorien bei der Untersuchung geholfen haben.

Die Studie legt jetzt nahe, dass die Zahl solcher sternloser Exoplaneten riesig sein könnte: "Es könnte mehrere Milliarden dieser frei schwebenden Riesenplaneten geben, die ohne einen Wirtsstern in der Milchstraße umherziehen", meint Projektleiter Hervé Bouy vom Laboratoire d'Astrophysique in Bordeaux. Wie viele einsame Exoplaneten sie genau gefunden haben, können er und sein Team nicht sagen. Analysiert haben sie Daten mehrere ESO-Teleskope, aber auch des revolutionären Weltraumteleskops Gaia der ESA.

Besonders schwer zu finden

Dass es Exoplaneten gibt, die keinen Stern umkreisen, ist seit Jahren bekannt. Einige wurden bereits bestätigt, mehrere gelten als Kandidaten. Aktuellen Theorien zufolge wurden die meisten nach ihrer Entstehung aus einem Sternsystem geschleudert, sie könnten sich aber auch aus Gaswolken bilden, die nicht genug Material für einen Stern umfassen.

Da diese Exoplaneten von keinem Stern stark genug angestrahlt werden und auch mit den indirekten Methoden nur bei günstigen Umständen zu finden ist, ist ihre Erforschung besonders schwierig. Über die genaue Zahl kann deswegen nur spekuliert werden. Das Team um Bouy hat nun in Dutzenden Terabyte an Daten nach den am schwächsten leuchtenden Objekten in der Himmelregion gesucht. Die haben sie dann vor dem Hintergrund weiter analysiert, dass vergleichsweise junge Planeten noch nicht ganz abgekühlt sind und selbst leuchten.

115 frei fliegende Exoplaneten in Richtung der Sternbilder Skorpion und Ophiuchus, ist die Region jünger, sind es noch mehr, sonst etwas weniger. (Bild: ESO/N. Risinger (skysurvey.org))

Weil das Forschungsteam mit dieser Methode nicht in der Lage ist, die Massen der Objekte zu messen, musste es sich auf die Helligkeit der Objekte und Schätzungen zu ihrem Standort verlassen, um auf Eigenschaften zu schließen. Je jünger die Sterne dort, desto jünger auch jeweils die Objekte, die dann Exoplaneten wären, meinen sie etwa. Hinsichtlich der Masse schränken sie ein, dass Himmelskörper in der Liste mit mehr als der 13-fachen Jupitermasse keine Planeten mehr sind, sondern gescheiterte Sterne. Aus diesen Gründen können sie lediglich ziemlich grob sagen, dass sie zwischen 70 und 170 frei fliegende Exoplaneten gefunden haben. Ob der großen Zahl seien sie trotzdem begeistert gewesen und sie prognostizieren deswegen, dass es deutlich mehr gibt, als vermutet.

Um sie besser zu untersuchen, bräuchte es aber sensiblere Instrumente, wie etwa das derzeit im Bau befindliche riesige Extremely Large Telescope (ELT). Ihre Funde stellen sie im Fachmagazin Nature Astronomy vor.

Lesen Sie auch 373 Sterne, 77 Exoplaneten und mehr: Genauester Atlas der Umgebung der Sonne

(mho)