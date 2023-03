MeinElster+: Offizielle App zum Einscannen von Rechnungen verfügbar

Wie angekündigt, wurde am Dienstag die neue App MeinElster+ veröffentlicht, mit der Belege für die Steuererklärung fotografiert und kategorisiert werden können. Die Anwendung steht für iOS und Android zum Download zur Verfügung und soll in Zukunft noch erweitert werden. Entwickelt wurde die App vom Bayerischen Landesamt für Steuern für alle Bundesländer. Über das Jahr hinweg kann man damit wichtige Dokumente digital sammeln, damit sie beim Erledigen der Steuererklärung direkt vorlegen. Belege, die direkt vorliegen, also beispielsweise PDF-Dateien können darüber hinaus nun in dem Onlineportal "Mein Elster" hochgeladen und verwahrt werden.

Platz für 50 Belege

Zur Veröffentlichung der Software versichern die Verantwortlichen, dass der Datenschutz zu jeder Zeit voll gewährleistet werde. Finanzämter könnten auf die abgelegten Belege nicht zugreifen, nach der Anforderung können sie aber einfach digital übermittelt werden, was die Bearbeitungszeit verkürzen soll. Vorgesehen ist, dass Rechnungen direkt bei Erhalt mit der App fotografiert werden. Dank einer Texterkennungssoftware würden die Rechnungen ausgelesen und wichtige Werte extrahiert. In der App können die Belege nach Kategorien eingeteilt werden. Insgesamt stehen demnach jeweils 100 Megabyte an Speicherplatz zur Verfügung, das reiche für etwa 50 Belege. Wenn es erreicht wird, müssten zuerst alte Belege gelöscht werden, um wieder Platz zu schaffen.

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Veröffentlichung der App als wichtigen Schritt bezeichnet, "um die Abgabe der Steuererklärung endlich zu vereinfachen". Er habe aber noch mehr vor, sein Ziel sei die volldigitale Steuererklärung. Alle beim Staat verfügbaren Daten sollten "bereits automatisch den Bürgerinnen und Bürgern in ihrer Steuererklärung zur Verfügung gestellt werden". Dieses Ziel steuere man als Nächstes mit Hochdruck an. Finanziert wurde die Entwicklung von MeinElster+ durch den Bund und die Länder gemeinsam. Sie kann kostenlos aus den App-Stores für iOS und Android bezogen werden.

