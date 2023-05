Mercedes E-Klasse bekommt Apples Car Key

Nach einer entsprechenden Ankündigung aus dem vergangenen Monat hat Mercedes-Benz damit begonnen, Apples Car-Key-Funktion in den Modellen der neuen E-Klasse zu implementieren. Die Funktion, die der Autokonzern selbst als "Digital Vehicle Key" bezeichnet, erlaubt das Öffnen und Schließen der Limousine mit iPhone oder Apple Watch. Der Leaker @aaronp613 hatte auf Twitter Fundstellen im Backend-Code genannt, die zeigen, dass das Feature nun demnächst live geht.

Noch wenig Interesse in der Branche

Car Key ist sehr nützlich, weil User damit keinen Autoschlüssel mehr mit sich herumtragen müssen. Es ist Teil von Apples Wallet-Initiativen, die auch schon Hotelschlüssel, Führerscheine und Ausweise ersetzen können – wenn auch nur in einigen Regionen. Dabei kommen Bluetooth und die Ultra-Wideband-Funktechnik (Ultrabreitband, UWB) zum Einsatz, um die Authentifizierung durchzuführen. Im Fahrzeugbereich hielt sich das Interesse der Branche allerdings bislang noch in Grenzen.

Momentan machen unter anderem Hyundai, Kia, Genesis, BMW und der chinesische E-Auto-Konzern BYD mit, Lotus bereitet das Feature angeblich vor. Die neue E-Klasse ist nun das erste Fahrzeug von Mercedes-Benz, das Car Key beherrscht. Die Funktion ist Teil des "KEYLESS-GO Comfort Package", teilte der Stuttgarter Autobauer mit – es kostet also Aufpreis.

Was der Car Key in der E-Klasse kann

Der digitale Schlüssel kann mehr als ein analoger: So ist es etwa möglich, diesen mit bis zu 16 Personen zu teilen – per AirDrop, iMessage oder andere Kommunikationsdienste. Der Fahrzeugbesitzer kann verschiedene Rechte vergeben, etwa festlegen, dass eine Person das Auto nur öffnen und nicht fahren kann. Der Car Key ersetzt dabei den regulären Schlüssel vollständig. Zur Einrichtung wird ein Internetzugang benötigt. Anschließend ist die Funktion auch offline nutzbar, man hat also etwa in Tiefgaragen kein Problem. Mercedes nutzt sowohl Bluetooth als auch UWB. Letzteres soll besonders sicher sein, weil es nur auf geringe Distanzen funkt.

Auch ein Entziehen der Funktion ist schnell möglich, etwa wenn ein Gerät gestohlen wurde. Dies ist laut Mercedes-Benz sowohl in der Apple Wallet oder im Car-Infotainmentsystem MBUX möglich (Internetzugang vorausgesetzt). Apple hatte zuletzt eine eigene App namens Car Key Tests veröffentlicht und mit dem Autoproduzenten testen können, wie sie die Funktion am besten implementieren. Das Unternehmen erhofft sich damit offenbar, dass mehr Hersteller zugreifen. In einem ersten Fahrzeug implementiert wurde Car Key bereits im Sommer 2021 – damals war BMW das erste Unternehmen.

(bsc)