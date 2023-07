Mercedes setzt auf "exponentielles" Wachstum: Mehr Geld für E-Auto-Entwicklung

Mercedes-Benz will trotz der zuletzt zähen Verkäufe bei Elektroautos mehr Geld in die Entwicklung der Antriebsart stecken. "Wir erhöhen den Einsatz", sagte Vorstandschef Ola Källenius im Interview dem Handelsblatt (Ausgabe vom 24.Juli 23). "Irgendwann im Laufe dieses Jahrzehnts dreht der Markt. Dann werden wir ein exponentielles Wachstum bei Elektroautos sehen". Källenius will die Ausgaben für Forschung und Entwicklung von Elektroantrieben von derzeit 40 Milliarden Euro im Zweifel aufstocken und ohnehin geplante Ausgaben vorziehen. Details nannte der Manager allerdings nicht.

Anzeige

Vier Elektro-Architekturen in Entwicklung

Trotz hoher Wachstumsraten verlaufen die Verkäufe von Elektroautos derzeit schleppender als gedacht. Das Ziel, zur Mitte des Jahrzehnts einen Anteil von rund 50 Prozent reiner Elektroautos zu erreichen, hatte der Autobauer jüngst kassiert. Für diese Schwelle peilt Mercedes jetzt 2026 an, wie Källenius dem Branchenmagazin "Automobilwoche" sagte. "Wir können uns nicht völlig von der Entwicklung der Märkte entkoppeln. Aber ein Jahr mehr oder weniger ist auch nicht wirklich entscheidend", sagte der Manager. "Viel wichtiger ist es, jetzt den Kapitaleinsatz zu kontrollieren." Vier Elektro-Architekturen seien bei Mercedes-Benz in der Entwicklung, die das weitere Wachstum bei batterieelektrischen Fahrzeugen sichern sollen.

Wenn möglich ohne Rabatte

Rabatte sollen dagegen angesichts der Luxus- und Margenstrategie von Källenius nicht zu den Mitteln gehören, mit denen die Stuttgarter ihre Verkäufe ankurbeln wollen.

Lesen Sie auch Teslas Schlingerkurs in China: Harter Konkurrenzkampf drückt die Preise heise Autos

"Wir bleiben standhaft", sagte Källenius dem Handelsblatt. Tesla hatte jüngst die Verkäufe mit hohen Rabatten angeschoben. Experten erwarten schon seit längerem, dass die Branche sich wieder stärker auf einen Preiswettbewerb einstellen muss.

Anzeige

(fpi)