Messaging mit Hindernissen: Android-Chef wünscht RCS-Support von Apple

Mit der Hoffnung auf breitere Unterstützung des Kommunikationsstandards RCS (Rich Communication Service) hat Android-Chef Hiroshi Lockheimer eine "offene Einladung" in Richtung Apple ausgesprochen. Google helfe gerne bei der Integration von RCS in die Nachrichten-App auf iPhones, Gruppenchats müssten nämlich nicht "in dieser Weise zerbrechen", schrieb Lockheimer in Bezug auf US-Profigolfer, die sich scherzend über einen Team-Kollegen ohne iPhone beschwerten, weil dieser Probleme beim Gruppenchat bereitet. Dafür gebe es schließlich eine "Really Clear Solution", meint der Google-Manager in Anspielung auf RCS.

RCS in Google Messages

Google möchte den lange recht erfolglos von Netzbetreibern vorangetriebenen Kommunikationsstandard RCS (Rich Communication Service) als SMS-Nachfolger etablieren, er ist bereits in Google Messenger integriert. Eine plattformübergreifende Kommunikation mit iPhone-Nutzern ist darüber allerdings nicht ohne weiters möglich: Apples Nachrichten-App unterstützt zwar immer noch SMS/MMS, nicht jedoch RCS. Apples hauseigenen Krypto-Messaging-Dienst iMessage ist wiederum nicht auf Android verfügbar.

iMessage für Android war bei Apple intern vor Jahren zwar in der Diskussion, wurde letztlich aber abgeschmettert – die Kompatibilität würde Apple "mehr schaden als nutzen", hieß es in internen Schreiben von Apple-Managern. Ob das Projekt später wieder in Angriff genommen wurde, bleibt unklar.

Grüne gegen blaue Sprechblasen

SMS-Nachrichten werden in der auf iPhones vorinstallierten App "Nachrichten" in einer grünen Sprechblase dargestellt, iMessages sind im Unterschied dazu blau. So ist schnell zu erkennen, welcher Chat-Partner kein iPhone besitzt. Zusätzlich funktionieren iMessage-Gruppenchats nicht einfach mit Android-Nutzern, hier muss erst auf einen SMS-Gruppenchat ausgewichen werden, dem dann verschiedene iMessage-Funktionen fehlen. Apple hat sich bislang nie zu einer möglichen Unterstützung von RCS geäußert.

