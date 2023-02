Messenger-Dienst Signal ermöglicht Vorplanen von Nachrichten unter Android

Mit dem neuesten Update auf Version 6.11.7 ermöglicht Signal unter Android die Vorplanung von Nachrichten. Wer beispielsweise eine Nachricht zu einem späteren Zeitpunkt versenden möchte, kann diese auf eine bestimmte Uhrzeit an einem Tag in der Zukunft vorplanen. Dazu muss der Nutzer in einem beliebigen Chatfenster – Gruppenchat oder Privatchat – den Senden-Button länger gedrückt halten.

Daraufhin öffnet sich ein Fenster mit vier verschiedenen Auswahlmöglichkeiten – "Heute um 18:00 Uhr", "Heute um 21:00 Uhr", "Morgen um 08:00 Uhr" und die benutzerdefinierte Option "Datum und Uhrzeit festlegen". Ob das Planen der Nachricht geklappt hat, lässt sich an der im Chatfeld unten angehefteten Information "1 geplante Nachricht" erkennen.

Bild 1 von 3 Vorplanen bei Signal (3 Bilder) Signal informiert über planbare Nachrichten

Geplante Nachricht löschen

Wenn Sie die bereits geplante Nachricht wieder löschen möchten, können Sie in der angehefteten Funktion unten rechts das Feld "Alle anzeigen" aktivieren und links auf das Kalendersymbol tippen. Diese Funktion ist zum Beispiel sinnvoll, wenn Sie jemandem zum Geburtstag gratulieren möchten. Ebenso ist es denkbar, anderen Personen mit einer Nachricht um 6 Uhr morgens vorzutäuschen, dass sie bereits aufgestanden sind.

Erst kürzlich hat Signal seine Einstellungen für archivierte und stumme Nachrichten geändert. Seit Mitte Januar 2022 bleiben stumm geschaltete und gleichzeitig archivierte Chats auch stumm, auch bei neuen Nachrichten – sofern die entsprechenden Einstellungen eingestellt sind. Außerdem können Nutzer ihre Standard-Emoji-Reaktionen neu konfigurieren.

(mack)