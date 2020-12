Messgeräte für Maker

Wer misst, misst Mist – wenn er nicht das richtige Instrument hat. Ein Messgerät hat in jeder Situation ordentlich zu funktionieren, sonst wird es seinem Namen nicht gerecht. In der neuen Make 6/20 stellen wir unterschiedliche Messgerät-Modelle vor und geben Ihnen einen Leitfaden an die Hand, welche Geräte Sie besser neu kaufen und bei welchen sich der Blick auf den Gebrauchtmarkt lohnt. Unser Rundumschlag stellt nicht nur die essentiellen Hilfsmittel für jeden Elektroniker vor, er bewahrt Sie auch vor Fehlkäufen – denn nicht immer muss es ein Schnäppchen aus Fernost sein.

An einem guten Instrument sollten Sie mindestens 20 Jahre lang Freude haben, weil es eben nicht nach Maßstäben der Konsumelektronik gefertigt ist – ein billiges wird Sie dagegen mit wackeligen Knöpfen, unzuverlässigen Schaltern oder einer haarsträubenden Bedienbarkeit täglich aufs Neue ärgern. Das gilt insbesondere für Oszilloskope, um deren Anschaffung kein Maker mittelfristig herumkommt. Aber auch zum Kauf von Geräten wie Multimeter, Labornetzteil und Bauteiltester plaudern wir aus dem Nähkästchen.

Weitere Themen im Heft

Fledermäuse schwirren auch in der Stadt umher – allerdings meist unbemerkt. Dem Sonar-Sinn der Räuber kommen Sie mit unserem Fledermaus-Scanner auf die Spur, der sogar verschiedene Arten bestimmen kann. Außerdem zeigen wir einige Lockdown-sichere Geschenkideen zum Fest: Wie wäre es mit einem wabernden Lichtsturm in der Schneekugel, Neon-Schildern aus innovativen Neonflex-LED-Streifen oder einer romantischen IoT-Laterne mit IKEA-LED-Kerzen?

