Meta Connect – Meta Quest Pro verfügbar, Microsoft kommt ins Metaverse

Die diesjährige Connect knüllert eher mehrfach, als dass es wieder einen großen Knall gibt – wie im vergangenen Jahr die Umbenennung in Meta. Dazu gehört eine weitgehende Kooperation mit Microsoft. Teams und Windows kommen ins Metaverse. Dafür berichtet Mark Zuckerberg mal wieder von seinen neuen Visionen für das Metaverse, inklusive der Vorstellung einer neuen Mixed-Reality-Brille. Sie wurde unter dem Namen Project Cambria entwickelt, heißt selbst allerdings Meta Quest Pro und richtet sich vor allem an Geschäftskunden. Zuckerberg will damit neben den Privatleuten nun auch Unternehmen mit ihren Arbeitsprozessen in die virtuelle Welt holen. Problematisch dabei ist, dass bisher weder Privatpersonen noch Firmen so richtig auf den Zug aufzuspringen scheinen. Und Deutschland ist sowieso ziemlich außen vor zu.

Allerdings ist das Metaverse künftig auch nicht mehr nur über ein entsprechendes Headset erreichbar. Dies ist eine der Ankündigungen der Connect. Es wird eine Web-Version geben – "erreichbar von überall", schwärmt einer der Präsentatoren. Horizon Worlds soll zugleich auf anderen Plattformen präsent sein, etwa als Reels bei Instagram.

Kooperationen und weitere Anwendungen

Und noch losgelöster von der Virtual Reality ist dann die Kooperation mit NBCUniversal samt Welten in den Universal Theme Parks. Auch Dreamworks steigt in Metas Boot ein, ebenso soll "the office" seinen Platz in der Welt bekommen – wie auch immer das konkret ausschauen wird. Gleich eine ganze Reihe von Spielen kommt außerdem ins Metaverse, unter anderem in Zusammenarbeit mit Epic Games.

Dass Sport ein von Mark Zuckerberg auch selbst gerne genutzte Option im Metaverse ist, erklärt vielleicht auch, dass Golf zu den Beispielen der kommenden Spiele gehört. Insgesamt erinnern die in der Präsentation genannten Gründe für Fitness mit VR-Headset an jene, die auch Peloton groß gemacht haben. Gemeinschaft, gegenseitiges Anstacheln, Verfügbarkeit. Neu ist das Active Pack, ein schlankes Headset extra für Sport.

Keine Meta Quest Pro in Deutschland

Das als solches deutlich gezeichnete Highlight der Connect ist die Vorstellung der Meta Quest Pro. Die Business-XR-Brille hat etwa dünnere Gläser, ist leichter, macht das Lesen deutlich einfacher. Sie trägt den ersten Chip aus der Partnerschaft mit Qualcomm und soll klar leistungsfähiger sein. Mit einer kleinen Spitze, die in den Controller gesteckt werden kann, fungiert dieser als Stift, was vor allem beruflich Kreative ansprechen soll. Die gezeigten Nutzungsfälle sind allesamt aus dem Bereich Arbeit und Bildung. Dafür kostet die Brille auch 1500 US-Dollar und ist ab sofort verfügbar. Verschickt wird sie Ende des Monats.

Die Meta Quest Pro wird aller Voraussicht nach nicht in Deutschland verfügbar sein – wie auch andere VR-Brillen des Konzerns. Seit 2020 gibt es einen Verkaufsstopp wegen eines laufenden Missbrauchsverfahrens beim Bundeskartellamt. Dieses beklagte die Pflicht, einen Facebook-Account zu haben, will man eine VR-Brille von Meta nutzen. Darin sah das Bundeskartellamt einen potenziellen Missbrauch der marktbeherrschenden Stellung. Nun ist es seit Kurzem allerdings möglich, auch ohne entsprechendes Konto per Brille ins Metaverse zu tauchen. Bislang ohne bekannten Einfluss auf das Verfahren.

Zuletzt hatte es Berichte gegeben, nach denen selbst die Entwickler von Horizon Worlds selbst keine Lust auf ihre geschaffene online Welt haben. In einem geleakten Memo wurden sie aufgefordert, mehr Zeit im Metaverse zu verbringen. Probleme mit dem Onboarding und Bugs sorgten für weiteren Ärger. Auch ist man sich bei Meta bewusst, dass die Entwicklung gerade erst begonnen hat und das Metaverse seine Zeit brauche, um zu zünden. Dann allerdings, so heißt es in einem Whitepaper, könne der Anteil am "regionalen Bruttoinlandsprodukt" sogar bei 440 Milliarden US-Dollar liegen.

Kooperation mit Microsoft

Eine ziemlich große Kooperation sind Meta und Microsoft eingegangen. Satya Nadella taucht überraschend auf und erklärt, dass nicht nur Teams bald als immersives Erlebnis verfügbar sein wird. Die gesamte Palette von Microsoft 365 und Windows 365 kommt ins Metaverse. Nadella will Unternehmenskunden alsgleich beruhigen, natürlich sorgten diese sich um ihre Infrastruktur und Daten, aber auch da versichert er, obliege die Sicherheit den Microsoft-Standards.

(emw)