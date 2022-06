Meta: Entwicklung geplanter Facebook-Smartwatch angeblich eingestellt

Facebook-Betreiber Meta stellt die Entwicklung seiner Smartwatch ein: Die Uhr hätte ursprünglich 2023 auf den Markt kommen sollen, berichtet Bloomberg. Nun soll das Gerät mit dem Projektnamen "Milan" dem Bericht zufolge nicht mehr weiterentwickelt werden.

Dass Meta eine eigene Smartwatch entwickelt, war seit dem vergangenen Jahr bekannt. Das US-Technikmagazin The Verge berichtete, der Körper der Uhr solle sich vom Armband abnehmen lassen. Auf der Unterseite sollte eine zweite Kamera sitzen, die bessere Aufnahmen als die Kamera an der Vorderseite schießen kann. Dem Bericht zufolge hatte Facebook im vergangenen Sommer bereits eine Milliarde US-Dollar in die Entwicklung seiner ersten Smartwatch gesteckt.

Technische Unverträglichkeit

Die Dual-Kamera-Funktion wurde der Uhr jetzt zum Verhängnis, berichtet Bloomberg. Die Kamera auf der Rückseite sei sich mit der Elektromyografie-Funktion der Smartwatch in die Quere gekommen. Dabei werden Nervensignale vom Handgelenk zu Steuerkommandos verarbeitet. Laut Bloomberg plant Meta diese Funktion als zusätzliche Eingabemethode für das Metaverse – mit der Kamera auf der Rückseite vertrug sie sich aber offenbar nicht.

Das Konzept mit der Doppelkamera sei mittlerweile also vom Tisch. Doch laut Bloomberg arbeitet Meta weiterhin an mehreren anderen Geräten fürs Handgelenk. Zumindest teilweise dürften diese Geräte Technik und Design-Entscheidungen der nun eingestampften Meta-Smartwatch übernehmen. So sollte die Uhr laut Bloomberg etwa ohne eigenen App Store auskommen, weil Anwendungen über den Facebook-Account installiert werden sollten. Es ist gut möglich, dass Meta daran auch bei seinen anderen Wearables für Handgelenk festhält.

(dahe)