Meta: Facebook will Messenger wieder in die App holen und mehr wie Tiktok werden

Da das Wachstum der Social-Media-Plattform Facebook stagniert, will Meta die aktuelle Funktionsweise überarbeiten. In diesem Zuge soll der Messenger zurück in die Facebook-App kommen. Dafür arbeite das Unternehmen an einem Redesign, das Gruppen in ein Panel verschiebt und das links neben dem Feed zugänglich ist. Das geht aus einem Plan von Facebooks Manager Tom Alison hervor, der dem US-Medium The Verge vorliegt. Demnach soll der Hauptfeed von Facebook in Zukunft mehr dem von Tiktok ähneln.

Da es wohl nicht reichen würde, Reels – Instagrams von Tiktok inspirierte Kurzvideo-Funktion – auch auf Facebook laufen zu lassen, hat Alison einen Plan ausgearbeitet, um die Plattform beliebter zu machen. Ziel ist es demzufolge, eine "Discovery Engine" aufzubauen. Auf die Pläne reagierten Mitarbeiter mit den Bedenken, Tiktok zu "aggressiv" kopieren zu wollen. Den verstärkten Fokus auf Empfehlungen sieht Alison als eine "große Verantwortung". Für seine Algorithmen ist Facebook in der Vergangenheit immer wieder kritisiert worden, etwa da Kinder und Jugendliche bei Instagram für sie schädliche Empfehlungen zu sehen bekamen. Meta verfügt nach eigenen Angaben aber über strenge Regeln für seine KI-Empfehlungen, die Suizid oder Essstörungen betreffen.

Wettbewerbsbedrohung durch Tiktok zu spät gesehen

Im Gespräch mit The Verge erklärte Alison, dass das Unternehmen die Wettbewerbsbedrohung durch Tiktok zu spät erkannt habe. Es sei übersehen worden, "wie sozial dieses Format sein könnte". Für Facebook könnte eine Kombination aus Stories und privaten, an Reels gebundene Nachrichten funktionieren, so Alison. Seiner Ansicht nach wollen sich die Menschen über Inhalte verbinden. Derzeit gibt es in der App sehr viele Tabs und Benachrichtigungen, da passiere zu viel. Künftig soll Facebook einfacher zu nutzen sein und aufgeräumter aussehen. Die Inhalte sollen sich aus KI-Empfehlungen und dem, was Kontakte auf Facebook teilen zusammensetzen, wobei die mit Freunden geteilten Inhalte priorisiert werden sollen.

