Meta: KI-Gesichtsscans für Facebook Dating

Facebook testet Möglichkeiten, wie Nutzer und Nutzerinnen ihr Alter bei der Nutzung der Dating-App der Plattform verifizieren können. Dazu zählt auch ein KI-Gesichtsscan-Tool. Meta hat bisher KI-Gesichtsscanner eingesetzt, um das Alter von Instagram-Nutzern zu verifizieren. Jetzt sagt das Unternehmen, dass es das Tool bei Facebook-Dating-Nutzern testen wird.

In einem Blogbeitrag kündigte Meta am Montag an, damit zu beginnen, Nutzer und Nutzerinnen von Facebook Dating aufzufordern, ihr Alter zu verifizieren, wenn die Plattform vermutet, dass sie minderjährig sind. Um den Dating-Service zu nutzen gilt eine Altersgrenze von 18 Jahren. Meta wird bei Facebook Dating demnach die Altersverifizierungstechnologie des britischen Unternehmens Yoti einsetzen, das die Nutzer und Nutzerinnen auffordert, ein Ausweisdokument hochzuladen oder die Yoti-Technologie zur Altersschätzung im Gesicht zu verwenden, die ein vom Nutzer oder der Nutzerin aufgenommenes Selfie analysiert. Meta teilt demnach ein Standbild aus dem Video-Selfie mit Yoti, das das Alter anhand der Gesichtszüge schätzt. Yoti könne die Identität nicht erkennen, so Meta. Das System wird zunächst für Nutzer und Nutzerinnen in den USA eingeführt.

"Indem wir den Menschen mehr als eine Option zur Verifizierung ihres Alters anbieten, können sie die Methode wählen, die am besten zu ihren Bedürfnissen und Vorlieben passt", sagte Erica Finkle, Direktorin für Data Governance des Unternehmens, in dem Beitrag. "Zum Beispiel haben viele Menschen nicht immer Zugang zu Ausweispapieren, die eine Altersverifizierung deutlich machen."

Minderjährige sollen außen vor bleiben

Die neuen Altersüberprüfungssysteme werden nach Ansicht von Meta dazu beitragen, Minderjährige davon abzuhalten, auf Funktionen zuzugreifen, die für Erwachsene gedacht sind. Für Volljährige selbst scheint es keine Anforderungen zu geben, ihr Alter auf Facebook Dating zu verifizieren, z. B. um sicherzustellen, dass ein 45-Jähriger sich nicht als 18-Jähriger ausgibt, merkt das US-Techportal The Verge an.

Meta hat Yoti zuvor schon eingesetzt, z. B. zur Altersüberprüfung von Instagram-Nutzern und -Nutzerinnen, die versuchen, ihr Geburtsdatum so zu ändern, dass sie 18 oder älter sind. Yoti behauptet, dass sein System im Großen und Ganzen sehr genau ist, schreibt The Verge. So betrage laut Yoti die Rate der korrekten Identifizierung von 13- bis 17-Jährigen als unter 23 Jahre alt 99,65 Prozent. Meta sagt, dass die Altersverifizierung "Hunderttausende" von Menschen in altersgerechte Versionen der App sortiert hat und dass 81 Prozent der Nutzer und Nutzerinnen, die von Instagram aufgefordert werden, ihr Alter zu verifizieren, die Selfie-Option von Yoti nutzen.

Instagram betont, dass das System zur Altersverifikation von Yoti datenschutzfreundlich und vom Age Check Verification Scheme, einer britischen Non-Profit-Organisation, verifiziert sei. Auch würden laut Instagram verschiedene Jugend- und Datenschutzorganisationen das System von Yoti empfehlen, darunter etwa die deutsche Kommission für Jugendschutz (KJM).

Aber das System ist nicht für alle Menschen gleich genau: Die Daten von Yoti zeigen, dass die Genauigkeit bei "weiblichen" Gesichtern und Menschen mit dunklerer Hautfarbe schlechter ist, so The Verge. Forscher haben zudem Bedenken darüber geäußert, dass Gesichtserkennungs- und -analysesoftware generell bei Menschen unterschiedlichen Alters, Hautfarbe und Geschlechts unterschiedlich gut funktioniert. So kam es vor, dass Facebooks Gesichtserkennung schwarze Menschen für Affen hielt. In einem News-Clip wurde Rassismus gegen Schwarze thematisiert; Facebooks KI schlug Nutzern dazu vor, mehr "Videos über Primaten" anzuzeigen.

(akn)