Meta Personas: KI Surfer Dudes für Facebook & Co.

Meta will Künstliche Intelligenz in alle Produkte bringen, das hat Mark Zuckerberg erst kürzlich in einem Meeting mit Mitarbeitern gesagt. Laut Financial Times werden die Pläne gerade konkreter. So sollen sogenannte Personas in die Anwendungen integriert werden. Das sind schlussendlich Chatbots, die freilich auf KI beruhen. Sie könnten schon im kommenden Monat veröffentlicht werden.

Anzeige

Die Personas könnten in Instagram, Facebook und sogar WhatsApp ziehen, genauso wie der aktuell in der Nutzung stagnierenden App Threads wieder zu Aufschwung verhelfen. Laut Financial Times soll es sich um Chatbots handeln, die Persönlichkeiten entsprechen, beispielsweise ein Surfer, der Urlaubstipps gibt und wahrscheinlich viel von der perfekten Welle und dem Lebensgefühl am Strand spricht. Eine andere Persona soll wie Abraham Lincoln sprechen. Unklar ist, ob damit die Klangfarbe oder ein Akzent gemeint sind, oder auch Inhalte, also Lincoln beispielsweise in seinen Antworten immer Bezug auf die Geschichte Amerikas nimmt.

Mehr KI für Social Media

Snapchat hat bereits einen KI-Chatbot eingeführt, der zunächst allerdings nicht nur auf Begeisterung stieß. Es handelt sich um einen zunächst Alien-artigen Charakter, der sich den Wünschen des Nutzers anpassen lässt. Für My AI nutzt Snap OpenAIs GPT-3.5. Meta könnte freilich auf eigene Sprachmodelle wie Llama 2 setzen. Eine solche Integration könnte den Anwendungen deutliches Wachstum in der Nutzung bringen und damit auch Meta noch weiter in den Fokus der aktuellen KI-Entwicklungen rücken. Ein Chatbot wäre zudem noch ein Vorteil gegenüber dem Hauptkonkurrenten Tiktok – der Kurzvideodienst hat noch keine Ankündigungen in Sachen KI gemacht.

Zuckerberg hatte bei der Ankündigung von KI-Personas im Juni auch davon gesprochen, dass Text nur eine Art sei, wie sie KI in ihre Produkte bringen wollen. Für Instagram beispielsweise solle es offensichtlich auch Möglichkeiten der Bildbearbeitung beziehungsweise Bildgenerierung geben. Meta hat eine Reihe KI-Modelle im Angebot, die etwa Musik generieren können. AudioCraft besteht aus eigentlich drei Modellen, damit lassen sich per Prompt Audiostücke erstellen, die man etwa unter Reels und andere Videos legen kann. CM3Leon (Chameleon gesprochen) kann Bilder erzeugen, aber auch Bildunterschriften automatisch generieren.

(emw)