Meta enthüllt "Asgard's Wrath 2", "7th Guest" und die Quest 3

Am Donnerstagabend hatte Meta zahlreiche Neuigkeiten für VR-Fans im Gepäck: Noch vor dem eigentlichen Meta Quest Gaming Showcase kündigte Mark Zuckerberg die Quest 3 an, die im Herbst 2023 zu einem Preis ab 570 Euro (128 GB) erscheinen soll. Neben VR-Spielen ermöglicht die hochwertige Farbdurchsicht in die Umgebung auch detailreichere AR-Anwendungen. Meta verspricht ein 40 Prozent schlankeres Gehäuse und eine mehr als doppelt so hohe Grafikleistung wie bei der Quest 2.

Im Mittelpunkt der Abendshow stand hingegen die kommende Software für Quest-Headsets. Nachdem Sony zuletzt nur wenige VR-Spiele für die PSVR 2 enthüllt hatte, konterte Meta heute mit einem bunteren Programm für seine VR-Brillen. Ein Highlight der Show war die Enthüllung des großen Action-Rollenspiels "Asgard's Wrath 2" vom Tochter-Studio Sanzaru Games. Teil 1 gehört neben "Lone Echo" zu den beliebtesten Rift-Exklusivtiteln und ist für seinen anspruchsvollen Nahkampf und die aufwendigen Kulissen bekannt. Der direkte Nachfolger soll im Winter 2023 noch eins draufsetzen.

AAA-Rollenspiel für Quest

Nach Lokis Verrat wird der Spieler zum kosmischen Wächter, um die Menschheit vor anderweltlichen, teils gigantischen Kriegern zu schützen. Die rund 60 Stunden lange Einzelspieler-Reise führt an geschichtsträchtige Schauplätze wie Ägypten. Dort schlüpft man nacheinander in die Haut von vier Sterblichen, um ihre Probleme zu lösen oder Rache-Geschichten zu vollenden. Anders als im weitgehend linearen Vorgänger sind die offenen Areale deutlich weitläufiger gestaltet. Der freiere Kampf mit Klingen, magischer Projektil-Harfe & Co. konzentriert sich weniger auf die Defensive.

Tierbegleiter wie ein Panther dienen diesmal auch als Reittiere, statt nur im Kampf und bei mystischen Puzzles zu helfen. Neben Crafting und dem neuen Charakter-Level gibt es auch einen Endlosmodus mit Online-Geistern anderer Spieler. Für Tempo sorgen schnelle Wandläufe und Peitschen-Upgrades zum Heranziehen an die Feinde. Der Detailreichtum reicht auf dem Mobilchip freilich nicht an den PC-VR-Vorgänger heran. Erste Szenen von der Quest 2 wirken trotzdem sehr ansehnlich und stimmungsvoll beleuchtet. Auf der Quest 3 wird das Spiel in höherer Auflösung laufen.

"The 7th Guest" und weitere VR-Neuauflagen

Einige alte Bekannte bekommen ebenfalls einen VR-Auftritt. Das frühe CD-Adventure "The 7th Guest" zum Beispiel ist fast so legendär wie "Myst". Vorgerenderte Animationen und FMV-Videos sorgten 1993 für offene Münder. In der aufgefrischten 3D-Kulisse des VR-Remakes von Vertigo Games tauchen stattdessen volumetrisch aufgenommene Schauspieler auf. Der Spielablauf des Grusel-Adventures für Quest und PC-VR bleibt nah am Original. Auch der überdrehte Skillshot-Shooter "Bulletstorm" erinnert optisch stark ans Vorbild. People Can Fly und Incuvo wollen die 2023 geplante VR-Umsetzung aber spielerisch "von Grund auf" überarbeiten.

Weitere Ankündigungen sind das in Venedig spielende VR-Adventure-Rollenspiel "Vampire: The Masquerade – Justice" von Fast Travel Games und Segas neues VR-Rhythmusspiel zu "Samba De Amigo". Beide erscheinen im Herbst 2023. "Assassin's Creed Nexus VR" soll ebenfalls noch in diesem Jahr erscheinen, bekam heute aber nur einen kurzen Teaser-Auftritt. Ubisoft verspricht nähere Infos auf dem "Ubisoft Forward"-Event am 12. Juni. Für Koop-Fans und Geisterjäger gab es zudem einen weiteren Einblick in "Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord": NDreams lässt den wahnsinnigen Antagonisten Gustav Hookfaber im Herbst 2023 auf die Quest und die PSVR 2 los.

(dahe)