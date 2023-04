Meta lässt die Strichmännchen tanzen: KI-Projekt als Open Source veröffentlicht

Ein eher außergewöhnliches Open-Source-Projekt hat der Facebook-Mutterkonzern Meta veröffentlicht: Unter dem Namen Animated Drawings erlaubt es Nutzern, Strichmännchen mit Künstlicher Intelligenz (KI) zum Leben zu erwecken. Erst vor wenigen Tagen hatte das Unternehmen mit dem "Segment Anything Model" ein weiteres kostenloses Tool herausgegeben, das aus dem hauseigenen KI-Forschungslabor kommt.

Das KI-Projekt begann mit einem webbasierten Tool, das das Fundamental AI Research-Team (FAIR) bei Meta vor zwei Jahren veröffentlicht hatte. Dort können Nutzer eine menschenähnliche Figur hochladen. Durch Aufziehen eines Begrenzungsrahmens wird die Figur dann freigestellt. Die KI unterbreitet daraufhin einen Vorschlag, wo die Gelenke sein könnten. Diese Punkte können vom Nutzer angepasst werden, bevor das Animieren beginnt. Wer wollte, konnte die Figur Meta danach zu Trainingszwecken für die KI bereitstellen.

1,6 Millionen Bilder hochgeladen

Die KI kommt bei der Objekterkennung, Schätzungsmodellen zur Pose und bei der Bildverarbeitung zum Einsatz. Innerhalb weniger Monate nach Onlinestellung wurden mehr als 1,6 Millionen Bilder hochgeladen, für die Meta von den Uploadern die Erlaubnis erhielt, diese zu Trainingszwecken zu verwenden. Neben klassischen Doodles waren auch Firmenlogos, Anime-Charaktere, Fische und Stofftiere darunter, obwohl das Tool hierauf gar nicht spezialisiert ist.

Die Veröffentlichung der Quelltexte soll in gewisser Weise ein Dankeschön Metas an die Community sein, heißt es in einem Blogbeitrag. Sie erlaube es Interessierten, die Software weiterzuentwickeln. Häufige Wünsche waren den Angaben zufolge Ton, Hintergründe und Texteinblendungen. Das Projekt wurde bei Github mit einem Datensatz von rund 180.000 Zeichnungen veröffentlicht. Es wurde zu 98 Prozent in Python geschrieben und unterliegt der MIT License.

(mki)