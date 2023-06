Meta will generative KI direkt in Instagram und seine Produkte stecken

Generative Künstliche Intelligenz (KI) soll direkt in die Produkte von Meta integriert werden, das hat Mark Zuckerberg Medienberichten zufolge in einem Meeting mit Mitarbeitern gesagt. Text, Bilder und Videos können dann beispielsweise in Instagram generiert werden, also per Aufforderung erstellt, aber auch bearbeitet. Neben Korrekturen in Rechtschreibung und Grammatik wäre es möglich, Texte komplett schreiben zu lassen, den eigenen Text zu verbessern oder den Stil eines Textes mittels KI zu verändern.

Wie auch Google in einer Präsentation zeigte, kann manches Sprachmodell bereits Bildunterschriften erstellen, dazu bedarf es allerdings einer Multimodalität, das heißt, die KI muss Text und Bild gleichwohl begreifen können. Verfügbar ist dies bisher weder von Google noch von Meta. Meta ist zwar seit Jahren in der Forschung und Entwicklung von KI und großen Sprachmodellen (Large Language Modells, LLMs) Vorreiter, für den Endverbraucher lässt sich davon allerdings bisher eher nichts spüren.

Dank KI wird Social Media noch perfekter

Dank des Einzugs einer generativen KI direkt bei Instagram ließe sich dort die gesamte Bildbearbeitung vornehmen. Bisher lassen sich freilich auch schon Bildausschnitte festlegen, Filter nutzen und teilweise weitere Einstellungen hinsichtlich Helligkeit, Kontrast und ähnlichem anwenden. Wie wir ebenfalls aus Googles I/O Präsentation kennen, soll deren Fotos-App bald Bilder sogar erweitern können oder das Wetter an das anpassen, was man in Erinnerung behalten möchte.

Anders als Filter, denen oft anzusehen ist, dass es eben solche sind, könnte eine KI den Regenschirm für ein Instagram-Foto ebenso wie die Wolken retuschieren und mit bestem blauen Himmel ersetzen. Problematisch wäre, dass die ohnehin schon geschönte Social-Media-Welt, geprägt von Influencern und Creatorn, noch perfekter wirkt, was wiederum für Konsumenten mit Risiken einhergeht. Besonders bei Jugendlichen kann es zu gesundheitlichen Problemen kommen, wenn sie etwa diese Fake-Welt für zu real halten. Unklar ist, ob Meta auch plant, einen kompletten Bildgenerator einzubauen, also eine KI, die mittels eines Prompts ein ganzes Bild neu erstellt.

Für den Messenger und WhatsApp hat Meta offensichtlich mehrere KI-Bots in petto, die unterhaltsam und hilfreich sein sollen. Wie weit die verschiedenen KI-Funktionen und Dienste sind, ist unbekannt. Im Juli soll ein internationaler Hackathon stattfinden, der sich auf generative KI fokussiert. Zuckerberg soll laut Axios bei dem Meeting betont haben, man werde weiterhin Forschungsergebnisse mit der Open-Source-Gemeinschaft teilen. Erst Anfang des Jahres hatte der Meta-Chef angekündigt, vermehrt auf KI zu setzen. Das Metaverse geriet daraufhin zunächst ins Hintertreff.

(emw)