MetaGer: Kostenpflichtige Suchmaschine ohne Werbung und Tracking

MetaGer ist eine Metasuchmaschine, die an der Universität Hannover gestartet wurde. Sie nutzt andere Suchmaschinen, um eigene Ergebnisse daraus zu präsentieren. Nun gibt es diese Suche in einer kostenpflichtigen Version, die dafür ohne Werbung und Tracking auskommt. Der Anbieter schätzt, dass eine gewöhnliche Nutzung etwa 10 Euro im Monat kosten wird. Die Schätzung basiert auf den Erfahrungen von Suma-ev-Mitgliedern. Mitglieder des Trägervereins können bereits seit zwei Jahren werbefrei suchen.

Um MetaGer werbefrei zu nutzen, kauft man nun Token. 1000 Token kosten 10 Euro, eine Websuche entspricht 3 Token. Es ist das kleinste Paket, das sich bestellen lässt. Zudem gibt es die Möglichkeit, andere kostenpflichtige Suchmaschinen zu der Suche hinzuzufügen. Dabei variieren die Kosten freilich entsprechend, heißt es in der Kaufübersicht. Gekaufte Token bleiben zwei Jahre lang gültig. Es gibt eine Geld-zurück-Garantie für 30 Tage, sollte man mit dem Schlüssel, der mit den Token erstellt wird, unzufrieden sein.

Anonymes Bezahlen und Suchen

Die Schlüssel kommen ohne personenbezogene Daten aus, schreibt MetaGer, aber: "Nichtsdestotrotz fallen spätestens bei der Durchführung einer Zahlung meist welche an." Der Suma-ev, der MetaGer betreibt, verarbeitet diese Zahlungsdaten nicht selbst, vermerkt aber, dass auch auf den eigenen Kontoauszügen entsprechende Buchungen vermerkt sind und diese zehn Jahre lang aufgehoben werden müssen. Eine besonders anonyme Variante, einen Schlüssel zu bezahlen, ist per Bargeld. Dieses wird samt der ID, auf die das Guthaben geladen werden soll, per Post an den Verein geschickt.

MetaGer hat bereits vor Jahren den eigenen Quellcode offen gelegt. Der Verein dahinter hat sich dem Schutz der Privatsphäre verschrieben und unterhält seine Server ausschließlich in Deutschland. Bei Suchanfragen werden mehrere Suchmaschinen angesteuert, darunter auch Bing und Yahoo. Neu hinzugekommen ist auch Mojeek. Microsofts Herausgabe des neuen Bing, in dem eine Version von OpenAIs GPT-4 steckt, hat auch zu höheren Kosten bei MetaGer geführt, was die Veröffentlichung der kostenpflichtigen Meta-Suche nun beschleunigt hat.

(emw)