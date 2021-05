"Metro Exodus": Vibrations-Features des PS5-Gamepads auch auf PC

Ein aktueller Patch für die PC-Version von "Metro Exodus: Enhanced Edition" verbessert die Kompatibilität des Ego-Shooters zum PS5-Gamepad "Dualsense". Mit dem Update aktiviert das ukrainische Entwicklerstudio 4A Games die präzisen Vibrationsmotoren und die adaptiven Trigger auch auf dem PC.

"Metro Exodus: Enhanced Edition" ist damit das erste größere PC-Spiel, das die Sonderfunktionen des Dualsense-Controllers unterstützt. Grundsätzlich können Spielerinnen und Spieler das PS5-Gamepad bei allen auf der Spieleplattform Steam veröffentlichten Titeln verwenden. Bei dieser Integration funktionieren allerdings nur die Standardfunktionen, also beispielsweise die Köpfe und die einfache Vibration.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Die Features des Dualsense-Controllers ausprobiert

Die fortgeschrittenen Funktionen des Gamepads blieben bisher allerdings der Playstation 5 vorbehalten: Das Dualsense-Pad hat besonders kräftigere Vibrationsmotoren eingebaut, die viel nuanciertes Force Feedback als andere Spiele-Controller geben. Außerdem können Spiele nun den Widerstand der L2- und R2-Schultertasten oder "Trigger" auf die Spielsituation anpassen. Das Spannen eines Bogens kann sich also in den Fingern anders anfühlen als das Abdrücken eines Pistolenabzugs. Auf der PS5 demonstrieren das Spiele wie "Astro's Playroom" und das Remake von "Demon's Souls", aber auch Titel wie "Call of Duty".

Lesen Sie auch Playstation 5: So gut ist der neue Dualsense Controller

Individuelle Vibration

Damit das nuancierte Force Feedback sinnvoll funktioniert, müssen diese Features individuell für den jeweiligen Titel umgesetzt werden. 4A Games ist das erste größere Studio, das sie nicht nur für die PS5-Version ihres Spiels, sondern auch für die PC-Fassung integriert. Das ist ein wichtiger Schritt mit Signalwirkung, auch wenn die meisten PC-Fans den Ego-Shooter wohl lieber mit Maus und Tastatur spielen: Er zeigt, dass die Integration der Dualsense-Funktionen auf dem PC grundsätzlich möglich ist. Ob andere Entwicklerstudios 4A Games folgen, bleibt abzuwarten.

Ganz reibungslos klappen die Dualsense-Funktionen bei "Metro Exodus" auf dem PC aber noch nicht: Einem Bericht von Videogameschronicle zufolge ruckelt das Gamepad nur dann passend im Takt zum Spiel, wenn es per Kabel an den PC angeschlossen wird. Laut Tom's Hardware ist außerdem die Steam-Fassung von "Metro Exodus: Enhanced Edition" notwendig, die Version aus dem Epic Games Store unterstützt das verbesserte Force Feedback demnach aktuell nicht.

Bei der Enhanced Edition von "Metro Exodus" handelt es sich außerdem um ein reines RTX-Spiel – wer also keine aktuelle Grafikkarte mit Raytracing im Rechner stecken hat, kann es gar nicht starten. Die Basisversion von "Metro Exodus" unterstützt weiterhin nur die grundlegenden Funktionen des Dualsense-Controllers.

(dahe)