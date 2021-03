Mi Mix Fold: Xiaomi zeigt Falthandy mit 8-Zoll-Display

Xiaomi bringt in China sein erstes Falthandy in den Handel. Das Mi Mix Fold hat zwei Displays: Ein großes sitzt im zusammengeklappten Zustand innen, das kleinere sitzt außen. Ist das Handy aufgeklappt, faltet sich das Hauptdisplay zu einer Größe von 8 Zoll auf. Damit ist es nicht nur größer als bisherige Falthandys von Samsung oder Huawei, sondern auch größer als die Displays einiger Tablets.

Der Bildschirm des Mi Mix Fold ist 8 Zoll groß – und damit größer als die Displays mancher Tablets. (Bild: Xiaomi)

Beim 8-Zoll-Display des Xiaomi Mi Mix Fold handelt es sich um ein Amoled-Panel mit einer Auflösung von 2480 x 1860 Pixeln, was einem 4:3-Seitenverhältnis entspricht. Die Bildwiederholfrequenz liegt bei 60 Hertz. Etwas mehr hat mit 90 Hertz das zweite Display des Mi Mix Fold, das an der Außenseite sitzt und im zusammengeklappten Zustand zum Einsatz kommt. Dieser Zweitbildschirm ist 6,5 Zoll groß.

Um den großen Bildschirm produktiv ausnutzen zu können, hat Xiaomi für das Android-Falthandy einen Desktop-Modus programmiert, der an Samsungs Dex erinnert. Im Desktop-Modus des Mi Mix Fold können mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet sein und frei hin- und hergeschoben werden.

Anpassungsfähige Kameralinse

Die Hauptkamera des Mi Mix Fold hat 108 Megapixel und kann 9 Pixel für bessere Lichtdurchlässigkeit zu einem zusammenrechnen. Außerdem setzt Xiaomi erstmals eine Technik namens Liquid Lens ein: Eine Kameralinse wird von einer Flüssigkeitsschicht umgeben, die sich über Stromspannung manipulieren lässt. So kann laut Xiaomi etwa die Brennweite angepasst werden.

Lesen Sie auch Mate X2: Huaweis neues Falt-Handy hat zwei Displays

Im Inneren des Mi Mix Fold arbeitet Qualcomms aktueller Top-SoC Snapdragon 888, dem je nach Version 12 oder sogar 16 GByte an Arbeitsspeicher zur Seite stehen. Der Akku fasst 5020 mAh. In China beginnen die Preise bei umgerechnet 1300 Euro, wer die beste Version mit 16 GByte RAM und 512 GByte Speicherplatz kaufen möchte, muss umgerechnet etwa 1700 Euro zahlen. Vorerst wird das Mi Mix Fold nicht in Europa starten. Ob es zu einem späteren Zeitpunkt in Deutschland verfügbar wird, ist nicht bekannt.

(dahe)