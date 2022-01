Micro Frontends im praktischen Einsatz: Das Webinar von Heise

Mit Microservices ist der Trend, Geschäftsprozesse in einzelne Dienste zu unterteilen, zur Mode geworden. Durch die Teilung ist es möglich statt einer einzigen großen Software – dem Monolithen – viele kleine Dienste unabhängig voneinander von verschiedenen Teams zu entwickeln, betreiben und zu warten. Anders sieht es im Frontend aus: Statt vielen kleinen Diensten wird häufig eine einzige große Anwendung von einem einzigen Team entwickelt und betrieben. Die Idee von Micro Frontends ist, das Konzept von Microservices vom Backend auf das Frontend zu übertragen, in der Hoffnung von denselben Vorteilen zu profitieren.

Im halbtägigen Webinar am 10. Februar mit dem Frontend-Experten Lars Kölpin-Freese lernen Teilnehmer:innen die Umsetzung von Micro Frontends im Detail kennen. Praxisnah und mit vielen Beispielen erklärt er ihnen die Grundlagen des Konzepts und was sie dabei beachten müssen. Gemeinsam meistern Teilnehmende ebenfalls die möglichen Probleme, die durch Micro Frontends entstehen können. Damit verbunden stellt der Experte verschiedene Ansätze und Techniken vor, um das Konzept der Micro Frontends in die Praxis umzusetzen.

Der Referent steht während des gesamten Webinars für Fragen zur Verfügung und vermittelt das Wissen spielerisch, mit vielen Beispielen und Übungen. Die Teilnahme am Webinar kostet 169 €, der nachträgliche Zugang zur Aufzeichnung und den Materialien ist inklusive.

Microservices in der Praxis: Die Webinar-Serie von Heise

Im Januar und Februar 2022 bietet Heise mit der Webinar-Serie "Microservices in der Praxis" ein umfassendes Training für die Umsetzung und Arbeit der Softwarearchitektur Microservices. In insgesamt 20 Stunden erlernen Entwickler:innen und Architekt:innen alles rund um die Gestaltung, Entwicklung und die Best Practices im Umgang mit Microservices.

Die Webinare leiten die renommierten Experten Lars Röwekamp, Arne Limburg und Lars Kölpin-Freese der Firma OPEN KNOWLEDGE, die ihre jahrelange Praxiserfahrung in der Arbeit mit Microservices den Teilnehmenden spielerisch vermitteln. Jedes Webinar ist wie ein Online-Training aufgebaut und bietet reichlich Raum für Interaktion und praktische Übungen.

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils vier Stunden und finden von 9 bis 13 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 169 Euro (alle Preise inkl. MwSt.). Wer gleich alle fünf Termine bucht, kann mit einem vergünstigten Kombi-Ticket für 549 Euro im Vergleich zum Einzelverkauf kräftig sparen.

Der nachträgliche Zugang zu den Videos und Übungsmaterialien ist für Einzel- und Kombi-Bucher inklusive. Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie. Wer über Angebote der heise Academy auf dem Laufenden gehalten werden will, kann sich zum Newsletter anmelden.

(bbo)