Microsoft: 76 ältere Xbox-Spiele nun auf aktuellen Konsolen spielbar

Microsoft erweitert seinen abwärtskompatiblen Spielkatalog: 76 weitere Titel, die ursprünglich für die Xbox oder die Xbox 360 erschienen waren, sollen nun auch auf der Xbox One und der Xbox Series X/S laufen. Die Neuerung hat Microsoft im Rahmen eines Livestreams anlässlich des 20. Xbox-Jubiläums angekündigt.

Zu den Spielen gehören mehrere Teile der "Max Payne"-Reihe, mehrere "F.E.A.R."-Titel sowie "Risen" und "Risen 2". Eine komplette Liste gibt es auf einer Webseite von Microsoft. Dort finden sich neben den aktuell hinzugefügten 76 Titeln auch der gesamte Katalog, der über 500 Videospiele umfasst.

Über das Programm zur Abwärtskompatibilität ermöglicht es Microsoft seinen aktuellen Konsolen, auch ältere Titel wiederzugeben. In vielen Fällen werden die Spiele auch überarbeitet, um die Leistung der Series- und One-Generationen besser auszunutzen. So integriert Microsoft etwa eine Auto-HDR-Funktion und verbessert die Auflösung der Titel. Bei einigen Titeln, darunter "F.E.A.R." und "F.E.A.R. 3", hebt Microsoft die FPS-Grenze außerdem von 30 auf 60 Bilder pro Sekunde an. Microsoft nennt diese Verbesserungen "FPS Boost".

Lesen Sie auch Xbox Series X/S im Test: Flüsterleise Spielkonsolen ohne Experimente

Verbesserungen für den Katalog

Neben den neuen Spielen hat Microsoft auch einige Titel aus dem existierenden Katalog aufgewertet. So kann man beispielsweise nun "The Elder Scrolls 4: Oblivion" auf den aktuellen Konsolen mit 60 Bildern pro Sekunde statt wie bisher mit 30 FPS spielen. Auch die "Gears of War"-Reihe, "Fallout 3", "Fallout: New Vegas", "Dragon Age Origins" und Teile 2 und 3 von "Dead Space" bekommen mehr FPS auf aktuellen Xbox-Konsolen.

Die Spiele des abwärtskompatiblen Katalogs können unabhängig davon gespielt werden, ob sie digital oder auf einem Datenträger erworben wurden – solange man eine Konsole mit Laufwerk besitzt. Laut Microsoft kann außerdem die große Mehrzahl der umfassten Spiele noch jetzt digital im Xbox-Store gekauft werden.

(dahe)