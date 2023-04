Microsoft legt aktualisierte Roadmap für Windows-Betriebssysteme vor

Den weiteren Weg für neue Windows-Versionen hat Microsoft jetzt in einer Aktualisierung der Windows-Roadmap vorgezeichnet. Demnach erhält Windows 10 keine neue Funktionen mehr. Windows 11 bekommt hingegen noch weitere Fassungen im Long-Term Servicing Channel (LTSC) mit verlängerter Unterstützung.

Windows 10 am Ende

Am Support-Ende am 14. Oktober 2025 für Windows 10 hält Microsoft fest. Das Release Windows 10 22H2 ist die finale Version von Windows 10, erklärt Microsoft jetzt in der Roadmap-Aktualisierung. Bis zum Ende der Unterstützung erhält diese Version noch monatliche Sicherheits-Updates. Die bestehenden LTSC-Versionen erhalten über das Datum hinaus Sicherheitsaktualisierungen, bis sie ihr spezifisches End-of-Lifecycle erreichen.

Das Unternehmen empfiehlt jedoch mit Nachdruck, auf Windows 11 zu wechseln, da es keine weiteren Funktionsupdates für Windows 10 gebe. Wer aus etwaigen Gründen noch Windows 10 weiter nutzen müsse, solle jedoch auf Version 22H2 aktualisieren, da diese Fassung bis zum Oktober 2025 noch Sicherheits-Updates erhalte. Dies lasse sich einfach mit einem Servicing-Enablement-Package umsetzen.

Für Windows 11 Enterprise LTSC und Windows 11 IoT Enterprise LTSC kündigt Microsoft an, in der zweiten Jahreshälfte 2024 neue Versionen herauszugeben. Diese erhalten längere Zeit Unterstützung. Details dazu will das Unternehmen jedoch später veröffentlichen, näher am Verfügbarkeitszeitpunkt.

Wer auf eine neue Windows 11 LTSC-Version warte, könne die Planung und das Testen von Apps und Hardware bereits jetzt mit der allgemein verfügbaren Fassung Windows 11 22H2 starten. Die Autoren weisen darauf hin, dass ein Beitrag im Windows IT Pro-Blog von Microsoft ein paar Kniffe zum optimierten Anwendungstest liefert.

Erst in dieser Woche hat Microsoft nicht-sicherheitsrelevante Update-Vorschauen für Windows 10 und 11 veröffentlicht. Windows 11 hat neue Funktionen wie animierte Icons in der Taskleiste erhalten, in Windows 10 gab es lediglich Fehlerkorrekturen.

