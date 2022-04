Microsoft: Angestellte sind wie Sojabohnen

Wollen auch Sie ein guter Manager sein? Dann sehen Sie doch Ihre Angestellten als Sojabohnen an, so ein aktueller Ratgeber von Microsoft. Denn diese Sache mit dem Umweltschutz und der Nachhaltigkeit und so – die muss sich ja unterm Strich lohnen. Und wie man das Feld bestellt, so verantwortet man am besten auch die Firma.

Die brauchen auch Freizeit?

Wie sich die Erde dank der Brache erholen kann, damit Sojabohnen anschließend umso kräftiger wachsen, so brauchen auch Angestellte echte Pausen. Denn nur in diesen könnten kreative und innovative Ideen reifen. Im Dienste des Unternehmens natürlich. Microsoft gibt zu: Solche Konzepte wie ein echter Feierabend seien fürs Management meist schwer zu verstehen – aber es lohne sich!

Vor allem aber dürften sich Anzugträger nicht auf Abkürzungen verlassen. Fraglos lässt so ein Chemiedünger auf dem Feld die Erträge anziehen – aber niemals nicht sei das der richtige Weg! Sicher, ein Küchlein zum Frühstücksmeeting aus der Hand des Chefs ist eine besondere Ehre, aber gegen den drohenden Burnout helfe das nur zum Teil.

Was noch? Monokulturen sind ganz schlecht für die Führungsetage, Vielfalt der Menschen lässt den aus den Angestellten erwirtschafteten Dollar springen. Immerhin hier ohne Metaphern über Bohnenarten – aber dafür liegt der Vergleich mit der Biodiversität nahe. Wobei die nicht auf dem gemeinen Sojafeld steht, sondern im Unternehmen an allererster Stelle darüber.

Ignorieren ist keine Option

Überhaupt: Man könne das alles natürlich ignorieren, aber davon würde die Situation nur schlimmer. Womit die Behandlung der Menschen gemeint ist, denn vor der Umweltkatastrophe sollte man nicht die Augen verschließen. Nein, das Wohlergehen der Angestellten … nein, deren Produktivität … nein, die sonst verlorenen Moneten dürfen Sie nicht vernachlässigen.

