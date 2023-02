Microsoft Azure im Unternehmenseinsatz – die Webinar-Serie von Heise

Cloud-Lösungen nehmen in immer mehr Unternehmen eine integrale Rolle ein – von simplen Speicherlösungen in fernen Rechenzentren bis zu komplexen Anwendungen, die dynamisch zusätzliche Hardware-Ressourcen einbinden. Durch die Integration von Microsoft 365 sind viele Firmen bereits mit einem Teil ihrer Daten in der Cloud heimisch. Wer sich für eine stärkere Nutzung der Cloud interessiert, sollte vom 28. Februar bis zum 28. März die Webinar-Serie Microsoft Azure im Unternehmenseinsatz besuchen.

In fünf halbtägigen Webinaren behandeln die Microsoft- und Cloud-Experten um Frederik Eggers und Marius Tepfer alle relevanten Themen rund um Azure. Sie beschreiben den Einstieg in Microsofts Cloud und erklären, worauf Sie zunächst achten müssen, welche Kosten auf Sie zukommen und wie die Netzwerkstruktur in der Cloud aussieht. Im Weiteren geht es um den Dienst Azure Virtual Desktop, einer Alternative zu klassischen Terminalservern. Mit dezentralen Servern versprechen Cloud-Lösungen Sicherheit, falls Komponenten ausfallen. Mit Azure Site Recovery stellt Microsoft Desaster-Recovery-Standorte bereit, die Ihnen im Notfall dabei helfen, schnell alle Systeme wiederherzustellen. Damit ein solcher Ausfall möglichst nicht eintritt, bekommt auch die Sicherheit in der Azure-Cloud ein eigenes Webinar gewidmet. Zudem zeigen die Experten, wie Sie lokale Systeme in einer Hybrid-Cloud mit Azure verbinden.

Durch die Webinar-Reihe führen mit Frederik Eggers und Marius Tepfer ausgesprochene Experten für Microsoft-Dienste und Azure, die in den vergangenen Jahren mit vielen Firmen zusammen den Schritt in die Cloud vollzogen haben. Die Webinar-Reihe zu Microsoft Azure besteht aus fünf aufeinander aufbauenden Online-Trainings, die jeweils einen Vormittag lang dauern:

Die Webinare haben eine Laufzeit von jeweils drei Stunden und finden von 9 bis 12 Uhr statt. Die Teilnahme an einem Webinar-Termin kostet 149 €. Wer gleich alle fünf Termine buchen möchte, kann mit einem Kombi-Ticket für 495 € im Vergleich zum Einzelkauf kräftig sparen.

Alle fünf Termine sind auch Teil des Abonnements der digitalen Lernplattform heise Academy. Wer also über diese Webinar-Serie hinaus Interesse an IT-Themen hat, kann sich auch das Jahresabo zum Einführungspreis von 495 € sichern – inklusive Zugang zu aktuell über 100 Online-Kursen und über 90 weiteren Webinaren pro Jahr.

Teilnehmer können sich nicht nur auf viel Praxis freuen, sondern haben auch die Möglichkeit, das Gelernte mit allen Aufzeichnungen und Materialien im Nachgang zu wiederholen und zu vertiefen. Fragen werden direkt im Live-Chat beantwortet und Teilnehmer können sich ebenfalls untereinander zum Thema austauschen. Nach den Terminen erhält jeder Teilnehmer ein Zertifikat über die Teilnahme. Weitere Informationen und Tickets finden Interessierte auf der Website der Webinar-Serie über Microsoft Azure. Wer über Angebote der heise Academy auf dem Laufenden bleiben möchte, kann sich für den Newsletter der heise Academy anmelden. (cbo)