Microsoft Build 2023: Mehr Sicherheit und bessere Verwaltbarkeit in Windows 11

Auf Microsofts Entwicklerkonferenz Build 2023 hat das Unternehmen auch Neuheiten für sein Betriebssystem Windows mitgebracht. Neue Funktionen sollen die Sicherheit, Privatsphäre, Verwaltung und Nutzungserfahrung von Windows 11 verbessern. Unterstützung mit künstlicher Intelligenz zieht zudem tiefer ins System ein. Einige der neuen Funktionen stehen ab Mittwoch dieser Woche für Windows-Nutzer bereit. Andere ziehen in die kommenden Windows-Update-Vorschauen ein.

Privatsphäre und Sicherheit

Auf Computern, die entsprechende Sensoren besitzen, kann Windows den Rechner automatisch sperren, wenn Nutzer ihren Platz verlassen, und bei ihrer Rückkehr selbsttätig wieder freigeben. Dafür beabsichtigt Microsoft neue Anwendungs-Datenschutzeinstellungen bereitzustellen, die den Zugriff auf den Anwesenheitssensor zulassen respektive sperren.

Wer VPN nutzt, soll jetzt einfacher erkennen können, ob es aktiv ist. Mit "VPN auf einen Blick" in der Taskleiste zeigt das Netzwerksymbol ein kleines Schild-Symbol an, sofern ein von Windows erkanntes VPN aktiv ist. Die Funktion steht ebenfalls ab Mittwoch bereit und soll sich bei Bedarf über die Schnelleinstellungen deaktivieren lassen. Eine Liste aktuell erkannter VPN-Anbieter liefert Microsoft jedoch nicht.

Das fest im Prozessor eingebaute Microsoft-Sicherheitsmodul Pluton, das etwa Firmware oder UEFI-BIOS von PCs und Notebooks gegen Manipulationen und Angriffe absichern soll, wird auf noch mehr AMD-Systemen verfügbar – einschließlich der Phoenix-Prozessorreihe. Das verbessere unter anderem den Schutz vor Hardware-Angriffen und liefere zusätzlichen Zugangsdatenschutz.

Mit der optionalen Juni-Update-Vorschau für Windows 11 zieht eine Funktion mit dem Namen "Account Badging" ein. Sofern das Nutzerkonto Aufmerksamkeit benötigt, zeigt die Funktion einen Alarm im Startmenü an.

Einige Funktionen ließen sich bereits auf den Windows-Insider-Kanälen begutachten. So hat Microsoft mit dem Windows 11 22H2-Update Live-Untertitel ergänzt, die Audio-Daten in Echtzeit transkribieren und anzeigen. Allerdings nur auf Englisch. Ab Mittwoch kommen zehn weitere Sprachen für 21 globale Regionen dazu, darunter Deutsch.

Mit Bluetooth Low Energy Audio liefert Windows seit der Mai-Update-Vorschau hochqualitativen Ton energiesparend aus, was jedoch hardwareseitige Unterstützung benötigt. Microsoft nennt Samsungs Galaxy Buds2 Pro, die das bereits unterstützen.

Weitere Funktionen als Vorschau

Künftige Funktionen, die jetzt erst mal als Vorschau verfügbar werden, umfassen etwa die "Sign-in Session Token Protection"-Richtlinie. Insbesondere im Azure-Umfeld verbessert die Funktion die Sicherheit, indem Zugriffstoken kryptografisch an ein Gerät gebunden werden. Angreifer, die solche Token zu übernehmen versuchen oder in einer Replay-Attacke verwenden, können damit nichts anfangen. Wenn Nutzer sich mit Windows 10 oder neueren Geräten im Azure AD registrieren, wird die primäre Identität mit einem Client-Geheimnis kryptografisch an das Gerät gebunden. Microsoft selbst schätzt solch einen Vorfall als relativ seltenes Ereignis ein, der mögliche Schaden sei jedoch signifikant.

Auch für die Windows 365 Cloud-PCs rührt Microsoft die Werbetrommel. Mit Windows 365 Boot sollen Nutzer nach der Anmeldung am Rechner direkt im Cloud-PC landen, ohne weitere Zwischenschritte. Das sei insbesondere für gemeinsam genutzte Computer nützlich. Mittwoch steht zudem eine Vorschau auf Win32-Apps-Isolation bereit. Die Funktion soll helfen, dass kompromittierte Apps keinen unerwarteten und unautorisierten Zugriff auf kritische Windows-Subsysteme erhalten und so die von ihnen angerichteten Schäden minimieren.

Vereinfachte IT-Verwaltung in Windows Enterprise

Neben den vorstehenden Verbesserungen bringt Microsoft noch Cloud-basierte Verbesserungen für Windows-Enterprise-Kunden. So kann mit "Universal Print" ab Mittwoch mit der App "Universal Print secure release with QR code for Android" eine Schritt-für-Schritt-Authentifikation vorgenommen werden, sodass etwa nur die Mitarbeiter einen Druckauftrag auslösen können, für die der Ausdruck auch gedacht ist. In diesem Monat ergänzt Microsoft zudem noch "Organizational Messages" im Rahmen des Windows-11-Enterprise-Abonnements. Damit können Nachrichten in Unternehmensoptik mit Microsoft Intune auf diverse Windows-Oberflächen gesendet werden, etwa dem Benachrichtigungspanel, den Bereich rechts über der Taskleiste, oder in der Microsoft-Start-App.

Windows Autopatch als Teil der E3- und E5-Lizenzen kann in der Vorschau-Version auch das Upgrade von Windows 10 auf Windows 11 Enterprise vollziehen. Für IT-Verantwortliche in größeren Netzwerken sicherlich eine willkommene Ergänzung.

Windows: Mehr künstliche Intelligenz

Schon im Februar hat Microsoft den Bing Chat in die Taskleistensuche integriert. Jetzt bohrt der Hersteller die Funktion zum Windows Copilot auf. Windows Copilot soll personalisierte Antworten liefern und Nutzer unterstützen, Aufgaben in Windows 11 zu erledigen. Microsoft nennt als Beispiele das Ändern von Einstellungen, das Abspielen bestimmter Playlisten oder das Öffnen von Anwendungen. Neben dem Bing Chat liefert Windows Copilot das geballte Wissen aus dem Internet und kann den aktuellen Kontext über die von Nutzern verwendeten Anwendungen einfließen lassen, um relevantere Ergebnisse zurückzuliefern.

Windows Copilot lässt sich an einen Seitenbereich andocken. So bleibt er persistent neben den Nutzer-Anwendungen stehen, stets zugriffsbereit, um Hilfestellung zu geben. Im Juni stellt Microsoft die Vorschau auf Windows Copilot für Windows 11 bereit.

(dmk)