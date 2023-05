Microsoft Build: "Mit ChatGPT vom Fahrrad auf die Dampfmaschine"

Der Vorstandschef von Microsoft vergleicht die jüngsten Fortschritte bei Künstlicher Intelligenz (KI) mit bahnbrechenden technologischen Errungenschaften wie zuletzt dem iPhone. "Mit ChatGPT sind wir vom Fahrrad auf die Dampfmaschine umgestiegen", sagte Microsoft-CEO Satya Nadella am Donnerstagabend (MESZ) zum Auftakt der Entwicklerkonferenz MS Build 2023 in Seattle.

KI-Wettrennen

Die Künstliche Intelligenz – kurz KI – ist derzeit das bestimmende Thema für die Technologiebranche. Während die Entwicklung seit Jahren von Start-ups vorangetrieben wird, sind es vor allem die großen US-Riesen, die die nunmehr gereiften KIs in ihre Produkte integrieren. So wird KI zum Spielfeld, auf dem Microsoft, Meta, Google oder Amazon ihren erbitterten Wettbewerb austragen.

"Es liegt eine epochale Veränderung in der Luft", sagte Nadella. Den zahlreichen Entwicklern, die weltweit Anwendungen für Windows schaffen, böten sich mit KI ganz neue Möglichkeiten. Für die Build, die noch bis zum Donnerstag vor Ort in Seattle und virtuell stattfindet, hat Microsoft über 50 Neuheiten angekündigt. Sie werden fast alle etwas mit KI zu tun haben. "KI verändert den Stack auf jeder Ebene", sagte Nadella.

Copilot für alle

Einige der Neuheiten hebt Nadella zur Eröffnung hervor: "Wir bringen Copilot in Windows", sagte der CEO. "Ich denke, damit machen wir jeden Nutzer zu einem Windows-Poweruser." Mit Copilot Stack und Azure AI sollen Entwickler selbst KI in ihre Anwendungen für Windows integrieren und dabei auf sämtliche Ressourcen zurückgreifen können, die Microsoft in den vergangenen Jahren geschaffen hat. "Wir wollen, dass jeder einen Copilot für seine Anwendung bauen kann", betonte Nadella.

Mit Fabric stellt Microsoft zudem eine neue Datenanalyseplattform für Geschäftskunden vor. Die Plattform soll "alle Daten, die ein Unternehmen braucht", zusammenführen und analysieren, verspricht Microsoft. Dabei kommt – natürlich – auch KI zum Einsatz.

(vbr)