LaTeX: Microsoft ergänzt Bing-Chatbot um Texttsatzsystem

Microsofts Bing-Chat unterstützt jetzt auch das für wissenschaftliche und mathematische Arbeiten beliebte Textsatzsystem LaTeX. Mathematische Formeln seien "jetzt schön formatiert und leicht zu lesen, sodass man im Chat-Modus lernen und studieren" könne, twittert Bing-Chef Jordi Ribas, der auch für Künstliche Intelligenz (KI) zuständig ist. Die Integration sei abgeschlossen und LaTeX stehe in dem von ChatGPT unterstützen Chatbot zur Verfügung.

Chatbot um LaTeX erweitert

Im Februar kündigte Microsoft die Integration von ChatGPT des Entwicklers OpenAI in die Suchmaschine Bing an und verhalf dem Sprachmodell dadurch zum Zugriff auf aktuelle Inhalte aus dem Internet und der eigenen Suche zu besseren Ergebnissen. Nun wurde der Chatbot, der bisher nur in Microsofts eigenem Browser Edge zur Verfügung steht, um LaTeX erweitert.

Microsoft hat mehrere Milliarden in den Chat-GPT-Entwickler OpenAI investiert, um seine KI-Sparte zu stärken. Im Rennen um die besten Informationen und Suchergebnisse aus dem Internet ist auch Platzhirsch Google, der mit Bard dagegen halten will. Angeblich hat Google Daten von der Konkurrenz genutzt, um die eigene KI zu trainieren.

(bme)