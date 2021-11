Microsoft, Cloudflare und Google sind die Spam-freundlichsten Provider

Nach den neuesten Daten der Spamhaus-Projekt-Datenbanken Spam-ISPs und Spam-Länder belegen Microsoft, Cloudflare und Google die vordersten Plätze in der Liste der Spam-freundlichsten ISPs, gefolgt von weiteren chinesischen und mittelamerikanischen Providern. Unter den Spammer-freundlichsten Ländern belegen die USA Platz 1.

Obwohl die Gefahren, die Spam birgt, hinlänglich bekannt sind, unternehmen viele Internet Service Provider bis heute sehr wenig bis gar nichts, um das Spammen aus ihren Netzwerken zu verhindern. Nach den von Atlas VPN vorgelegten Daten vom 4. November 2021 ist Microsoft mit 433 derzeit bekannten Spam-Vorfällen der Spam-toleranteste ISP. Ebenfalls milliardenschwer sind die zweit- und drittplatzierten Cloudflare mit 430 und Google mit 352 unaufgearbeiteten Spam-Vorfällen. Die Forscher entdeckten zudem, dass die Cyberkriminellen in letzter Zeit ihren Spam vermehrt über die kostenlosen Ressourcen von Google verteilen, darunter Google Outbounds, Gmail, Google Groups sowie Google Docs, Drive und Forms.

Microsoft und Cloudflare führen klar die Liste der Spam-freundlichsten Provider an, gefolgt von Google, mehreren chinesischen und mittelamerikanischen Providern. (Bild: Spamhaus/AtlasVPN)

Den vierten Platz auf der Liste der Spam-freundlichsten ISPs belegt Chinanet GD mit 331 laufenden Spam-Vorfällen, den fünften Chinanet JS (304). Ebenfalls Spam ignorieren der mexikanische ISP uninet.net.mx (288), WIND telecom wind.com.do aus der Dominikanischen Republik (245), Chinanet ZJ (232), Chinanet HB (222) und Saudi Telecom Company stc.com. sa (191).

Die Top 10 der Spammer-Paradiese

Neben den ISPs unternehmen auch viele Länder zu wenig, um Spammer zu bekämpfen, die innerhalb ihrer Grenzen operieren, wodurch sie zu sicheren Häfen für solche Bedrohungsakteure werden. Nach der Zählung von Spamhaus sind die USA mit 3054 ungelösten Spam-Vorfällen derzeit das Land mit der höchsten Spam-Unterstützung. Bei dieser Zählung berücksichtigten die Forscher den Sitz der Spam-Quellen und das Hosting der Spam-Dienste. In den Vereinigten Staaten sind einige der berüchtigtsten Spam-Gangs ansässig, darunter RetroCubes, PredictLabs/Sphere Digital aus Chicago, Mint Global Marketing/Adgenics/Cabo Networks aus Florida und Hosting Response/Michael Boehm aus Kalifornien.

Bei den Spammer-tolerantesten Ländern belegen die USA den Spitzenplatz, gefolgt von China und Russland. (Bild: Spamhaus/AtlasVPN)

Auf Platz 2 steht China mit 2531 Spam-Vorfällen. Von hier, genauer aus der Provinz Guangdong stammt eine der zehn größten Spam-Gangs, Guangzhou-Seoul Information Technology Co., Ltd.. Die Bande ist bekannt dafür, dass sie im Auftrag chinesischer Unternehmen Werbe-Spam in englischer Sprache verschickt.

Auf Platz 3 folgt Russland mit 711 Vorfällen. Beobachter vermuten, dass dort die langjährige Spam-Operation „Canadian pharmacy“ ihren Sitz hat, die mit Botnet-Techniken täglich Dutzende Millionen Spam versendet. Die weiteren Top-Ten-Plätze belegen die Dominikanische Republik (384), Japan (382), Indien (355), Südkorea (353), Mexiko (341), Vietnam (308) und die Türkei (299).

(sun)