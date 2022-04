Microsoft: Digital-Transformation-Chef James Phillips verlässt das Unternehmen

James Phillips verlässt Microsoft nach zehn Jahren. Phillips war zuletzt als Leiter der Digital-Transformation-Unit des Unternehmens tätig, die unter anderem für KI- und Cloud-Produkte zuständig ist wie Dynamics 365, die Azure-AI-, die Azure-Data- sowie die Azure-IoT-Plattform. ZDnet hatte zuerst über die Demission von Phillips berichtet unter Berufung auf ein Schreiben Scott Guthries, dem Vize-Geschäftsführer der Abteilung. Demnach soll Phillips bereits zum 15. April als Chef der Abteilung ausscheiden, in der rund 15.000 Menschen beschäftigt sind.

Phillips hatte die Leitung der Abteilung erst im vergangenen März übernommen. Im Januar dieses Jahres soll er dem Bericht zufolge, zusätzlich zu seiner Tätigkeit bei Microsoft einen Job als strategische Leitung der in Seattle ansässigen Madrona Venture Group angetreten haben. Als Gründe zu seinem Ausscheiden bei Microsoft wird der Meldung zufolge lediglich eine "externe Gelegenheit" genannt. Eine offizielle Mitteilung vonseiten Microsofts gibt es noch nicht.

James Phillips kam 2012 zu Microsoft

Phillips stieß im Jahr 2012 zu Microsoft. Seinerzeit war er als strategischer Berater des heutigen CEOs Satya Nadella tätig, der zum damaligen Zeitpunkt die Cloud- und Enterprise-Abteilung des Unternehmens leitete. Bevor er zu Microsoft kam, war Phillips unter anderem Co-Gründer und CEO von Akimbi und Couchbase.

In einer kurzen Nachricht auf Linkedin dankte Philips insbesondere Guthrie und Nadella. Er postete ein Bild seines Microsoft-Ausweises zu seiner Nachricht. Dazu, was er in Zukunft mache, wolle er sich in den kommenden Wochen äußern, heißt es darin weiter. Dem ZDnet-Bericht zufolge soll es bei Microsoft keinen direkten Nachfolger für Philipps geben. Vielmehr sollen seine Aufgaben mit sofortiger Wirkung aufgeteilt und die bis dahin von ihm geleiteten Gruppen anderen Abteilungen zugeordnet werden.

(tkn)