Microsoft Edge kriegt ein eingebautes VPN

Microsoft testet in der Vorabversion seines Edge-Browsers ein neues Feature: Das Edge Secure Network stellt in Art eines VPN-Dienstes Verbindungen über einen verschlüsselten Tunnel her. Der Datenverkehr ist damit auch bei Verbindungen, die nicht SSL-gesichert sind, nicht mehr abhörbar. Zudem verschleiert der Tunnel die eigene IP-Adresse, sodass Tracking erschwert wird. Der Tunnel wird über den CDN- und Internet-Security-Anbieters Cloudflare aufgebaut.

Dabei gibt es allerdings zwei kleine Pferdefüße. Zur Nutzung des Edge Secure Network muss man sich in Edge mit einem Microsoft-Konto anmelden. Außerdem erhält man derzeit nur ein verschlüsseltes Datenkontingent von einem Gigabyte pro Monat, das allerdings ist kostenlos. In einem Blogeintrag zum Edge Secure Network nennt Microsoft weitere Details.

