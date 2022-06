Microsoft Exchange: Version 2021 nachträglich auf 2025 verschoben

Die neue Version von Microsoft Exchange kommt voraussichtlich 2025. Microsoft hat bekannt gegeben, dass dem eigentlich für die zweite Hälfte 2021 geplanten Update durch den Hafnium getauften Hack im Frühjahr 2021 ein Strich durch die Rechnung gemacht wurde. Nach zahlreichen kumulativen und Sicherheits-Updates stellte das Exchange-Team nun die neue Roadmap vor.

Windows Exchange 2025

Für die Veröffentlichung der neuen Version ist die zweite Hälfte von 2025 geplant. Wie auch für die Abonnement-Versionen von SharePoint Server und Project Server ist die neue Exchange-Version laut Microsoft ausschließlich über Server- oder Clientzugriffslizenzen verfügbar. Dafür soll das Update dann ohne neue Hardware-Anforderungen oder das Umziehen der Mailboxen möglich sein. Nutzer von Exchange Server 2019 sollen die Version "in-place" upgraden können. Genauere Details zu Anforderungen, Features und Preisen will Microsoft Anfang 2024 bekannt geben.

Bis 2025: verstärktes Investment in Exchange 2019

Bis zum Release von Exchange Server 2025 setzt Microsoft verstärkt auf die aktuelle Version von 2019. Die Entwickler wollen sich dabei auf die Aspekte konzentrieren, die die Nutzer am meisten benötigen: Verbesserungen bei Sicherheit, Aufsetzen und Managementoptionen sowie auf die Verlässlichkeit des Dienstes.

Als Reaktion auf den Hafnium-Hack führte Microsoft etwa Emergency Mitigations ein – über sie kann Microsoft selbst bei Kunden Server-Funktionen abzuschalten, sollten diese bedroht sein. Zum 1. Oktober wird das als unsicher geltende Basic-Auth-Anmeldeverfahren für Exchange Online eingestellt. Derzeit arbeitet Microsoft an der TLS 1.3 Unterstützung für Exchange Server 2019: Was Windows Server 2022 standardmäßig kann, soll bei Exchange nächstes Jahr kommen.

Kein Support-Ende in Sicht – Solange die Nachfrage stimmt

Während sich nichts an den Terminen für das Support-Ende von Exchange Server 2013, 2016 und 2019 ändert, will Microsoft Exchange Server 2025 über den 14. Oktober 2025 hinaus unterstützen. Im Blog verspricht man, die nächste Version in die Modern Lifecycle Policy einzubinden und Exchange Server dann so lange zu warten und zu pflegen, wie ein substanzielles Marktinteresse besteht. Exchange steht allerdings bereits jetzt hinter den großen Zugpferden Azure und Microsoft 365 zurück.

Weitere Details zur neuen Roadmap und den Plänen zu Exchange Server 2019 lassen sich dem Tech-Community-Blog von Microsoft entnehmen.

(pst)