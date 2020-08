Microsoft Flight Simulator: Die wichtigsten Tipps im Video

14 Jahre lang haben Fans der Microsoft-Flugsimulatoren auf eine neue Ausgabe gewartet. Nun ist sie da – und begeistert neben Flugenthusiasten auch Neulinge. Johannes Börnsen von heise online ist Hobby-Flieger und hat den Flugsimulator mehrere Wochen ausführlich durchleuchtet. In einer Video-Serie gibt er Tipps, mit denen der Einstieg in den Microsoft Flight Simulator gelingt.

heise online verrät in den Videos unter anderem, welche Ausrüstung man haben sollte, wie man Orte über Koordinaten findet, welche Einstellungen man anpassen und wie man die Bildrate anzeigen kann.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Tipps und Tricks zum Flugsimulator: Ausgabe 1

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Tipps und Tricks zum Flugsimulator: Ausgabe 2

Der im Video gezeigte Ort aus dem Ladebildschirm findet sich in Chile an folgenden Koordinaten: -51.121320, -73.671507

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Tipps und Tricks zum Flugsimulator: Wie die Joystick-Steuerung funktioniert

Top-Grafik dank Microsoft-Cloud

Der Microsoft Flight Simulator kam am 18. August auf den Markt. Er begeistert Serien-Neulinge vor allem wegen seiner hervorragenden Grafik. Möglich macht die tolle Optik des Flugsimulators auch die Auslagerung der Weltdaten an die Microsoft-Server. Während des Spielens werden sie zum Rechner des Nutzers gestreamt, was die detaillierte Darstellung des gesamten Globus ermöglicht. Dazu kommen realistische Wettereffekte und originalgetreue Flugzeugmodelle mitsamt interaktiver Cockpits.

Für Flugsimulator-Einsteiger eignet sich die Flugschule, die praktisch als Tutorial dient. Dort lernt man das Fliegen einer Cessna 152 in acht Missionen: von der grundlegenden Steuerung des Flugzeugs und Bedienung des Cockpits über Starts, Landungen und Navigation bekommt man die grundlegende Steuerung beigebracht. Grundsätzlich lässt sich der Flugsimulator auch mit Maus und Tastatur gut steuern. heise online empfiehlt allerdings einen Joystick und Fußpedale, um aus der Flugsimulation von Microsoft das Maximum an Spielspaß rauszukitzeln.

Den Flight Simulator gibt es in drei Editionen für 70 Euro (Standard), 90 Euro (Deluxe) und 120 Euro (Premium-Deluxe), die sich durch die Anzahl der verfügbaren Flugzeuge und fein nachgebildeter Flughäfen unterscheiden. Neben den Online-Verkaufsversionen via Windows Store und Steam gibt es die Standard- und Premium-Ausgaben auch als Disc-Version mit 10 DVDs, die Aerosoft vertreibt.

(dahe)