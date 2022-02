Microsoft Flight Simulator: Großes Australien-Update mit paradiesischen Orten

Microsoft und die Asobo Studios haben das World Update VII für den Flight Simulator veröffentlicht, das bestimmte Landschaften, Städte und Sehenswürdigkeiten in Australien mit einem höheren Detailgrad als bisher darstellt. Außerdem integrierten die Entwickler über 500 bisher fehlende Flughäfen in die Simulation, davon 54 in Australien. Bei 100 bis dato schon vorhandenen Flughäfen fügten die Entwickler zusätzliche (visuelle) Verbesserungen hinzu. Die in Melbourne ansässige Firma Orbx Simulation Systems bildete obendrein vier Flughäfen per Hand nach – nämlich Longreach (YLRE), Mount Beauty Airport (YMBT), Paraburdoo (YPBO) und den Shellharbour Airpoirt (YSHL).

Microsoft Flight Simulator: World Update 7 – Australien

Dazu bringt das World Update fünf neue Wildnisflüge, sechs Entdeckungsflüge und fünf Landeherausforderungen ins Spiel, die sich allesamt auf Australien beziehen. Die Wildnisflüge erstrecken sich etwa über das Great Barrier Reef, Tasmanien und die Nordwestern Kimberly Coast, die Entdeckungsflüge beispielsweise über Sydney und Melbourne, den Uluru-Nationalpark und die Gold Coast. Alle Neuerungen im Detail schlüsselt Microsoft in einem ausführlichen Blog-Beitrag auf.

Kostenloses Update

Das World Update VII ist kostenlos verfügbar und erfordert ein Update auf Version 1.22.2.0 des Flight Simulators. Dazu muss man zunächst ein Update über den Microsoft Store (500 Mbyte, bei Store-Version) sowie ein 1,88 GByte großes Ingame-Update durchführen. Folgend lässt sich das World Update über den direkt im Spiel-Hauptmenü erreichbaren Marketplace herunterladen – es wiegt 2,51 GByte.

Den Flight Simulator gibt es in drei Editionen für 70 Euro (Standard), 90 Euro (Deluxe) und 120 Euro (Premium-Deluxe), die jeweils mehr Flugzeuge und mehr fein nachgebildete Flughäfen enthalten. Neben den Online-Verkaufsversionen via Windows Store und Steam gibt es die Standard- und Premium-Ausgaben auch als Disc-Version mit 10 DVDs, die Aerosoft vertreibt. Im Xbox Game Pass für den PC ist die Standard-Version des Flight Simulator inbegriffen. Außerdem ist der Flight Simulator auch für die Microsoft-Spielkonsolen Xbox Series X und Xbox Series S (Test) verfügbar.

(mfi)