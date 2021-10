"Microsoft Flight Simulator": Kostenloses Update kommt mit DirectX 12

Am 19. November veröffentlicht Microsoft ein umfassendes Update für den Flugsimulator: Die "Game of the Year"-Edition ("GOTY") bringt unter anderem Unterstützung für DirectX 12, die aktuellste Version von Microsofts Grafik-Schnittstelle. Für Besitzerinnen und Besitzer des "Microsoft Flight Simulator" wird das Update kostenlos angeboten.

DirectX 12 verbessert insbesondere die Prozessorauslastung, könnte die Bildrate also dann verbessern, wenn die CPU an ihr Limit gerät. Das könnte sich beispielsweise beim Rendern der objektreichen 3D-Welt des Flugsimulators bemerkbar machen. Daneben soll das Update für den Flugsimulator auch das Wettersystem verbessern, Details verrät Microsoft in seinem Blog-Eintrag allerdings nicht.

Flugzeuge und Flughäfen

Teil des "GOTY"-Updates für den "Flight Simulator" sind außerdem fünf neue Flugzeuge, die teilweise schon vorab angekündigt waren. Dazu zählt unter anderem das Flugtaxi Volocity der deutschen Firma Volocopter. Ebenfalls neu ins Spiel kommen acht Flughäfen, darunter die Airports Halle/Leipzig und Kassel.

Zudem kommen neue Städte ins Spiel, die per Photogrammetrie-Technik eingearbeitet wurden: Helsinki (Finnland), Freiburg im Breisgau, Brighton, Derby, Eastbourne, Newcastle, und Nottingham aus dem Vereinten Königreich und Utrecht aus den Niederlanden.

Bereits im September hatte Microsoft das World Update VI veröffentlicht, das zahlreiche Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz mit Photogrammetrie-Details überarbeitet hat. Für das Update hatte Microsoft auch die Landschaft der D/A/CH-Version überarbeitet und 100 sogenannte Points of Intererest eingeführt.

Seit Juli ist der Flugsimulator auch für die Xbox-Konsolen verfügbar. Mit der neuen Version gingen bereits Performance-Verbesserungen in der PC-Fassung einher.

