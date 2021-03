Microsoft Flight Simulator: Sim-Update 3 behebt Absturzursachen

Microsoft hat das dritte große Simulations-Update für den Flight Simulator veröffentlicht. Es trägt die Versionsnummer 1.14.5.0 und bringt mehrere Verbesserungen, eine neue Landeherausforderung und behebt zahlreiche Fehler.

Das rund 10 GByte große Update fügt ins Spiel Retro-Flugzeuglackierungen ein, die aus dem Vorgänger FSX bekannt sind: also Kenmore, Emerald Gold, Global Freightways, Orbit, Pacifica und World Travel. Kondensstreifen des eigenen Flugzeugs sind nun sichtbar – bei von anderen Spielern oder der KI gesteuerten Flugzeugen fehlen diese aber weiterhin. Die Weltkarte erhält erweiterte Anpassungsoptionen, der Autopilot der A320neo sowie Boeing 747-8 einige Verbesserungen. Auch an den Glascockpits haben die Entwickler virtuell geschraubt – so lässt sich nun etwa die Helligkeit des G3000 regeln.

Absturzursachen behoben

Den Entwicklern zufolge soll das Update auch bestimmte Absturzursachen des Spiels beheben – unter anderem solche, die mit dem manuellen Cache zusammenhängen. Der VR-Modus (Praxistest) funktioniert nun auch, wenn im 2D-Betrieb die HDR-Einstellung gesetzt ist. Auch an der Beleuchtung haben die Entwickler geschraubt, so wurde beispielsweise die Größe der Landebahnlichter angepasst. Microsoft listet alle Änderungen, die das Update bringt, auf seiner Website auf.

Der Flight Simulator hat seit seiner Veröffentlichung im August 2020 (Test) schon mehrere große Updates erfahren: So verbesserten kostenlose Welt-Updates die Darstellung von Landschaften, Gebäuden und Sehenswürdigkeiten in Japan, den USA und Großbritannien. Ende Dezember integrierte Microsoft einen VR-Modus, der allerdings einen enorm leistungsfähigen PC voraussetzt.

Den Flight Simulator gibt es in drei Editionen für 70 Euro (Standard), 90 Euro (Deluxe) und 120 Euro (Premium-Deluxe), die jeweils mehr Flugzeuge und mehr fein nachgebildete Flughäfen enthalten. Neben den Online-Verkaufsversionen via Windows Store und Steam gibt es die Standard- und Premium-Ausgaben auch als Disc-Version mit 10 DVDs, die Aerosoft vertreibt. Im Xbox Game Pass für den PC ist die Standard-Version des Flight Simulator inbegriffen. Im zweiten Halbjahr 2021 soll der Flight Simulator auch für die Microsoft-Spielkonsolen Xbox Series X und Xbox Series S (Test) erscheinen.

(mfi)