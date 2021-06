Microsoft: Fortschritt bei Project Reunion zur Wiedervereinigung getrennter APIs

Rund zwei Monate nach Vorlage der ersten produktionsreifen Version 0.5 hat Microsoft Project Reunion 0.8 vorgestellt. Nach wie vor befindet sich das Projekt zur Wiedervereinigung der Windows-Programmierschnittstellen WinRT und Win32 in der Vorschauphase. Die Preview von Project Reunion 0.8 gibt einen weiteren Ausblick auf die neue Benutzeroberflächenbibliothek WinUI 3 und enthält neben Bugfixes vor allem experimentelle Funktionen. Die stabile Version 0.8 soll laut Blogeintrag noch im Juni folgen.

Überblick, wie WinUI 3 mit WinUI 2 und verwandter Technologie zusammenhängt (Bild: Microsoft)

Unterstützung für nicht paketierte Applikationen

Die vorgelegte Preview bietet Unterstützung für unpaketierte Apps. Gemeint sind non-MSIX-Apps, also Applikationen, die nicht im Windows-Paketformat MSIX verpackt daherkommen. Entwickler sollen so Komponenten zum Anwendungsmanagement wie beispielsweise AppLifecycle, die projekteigene Version von DirectWrite namens DWriteCore oder die Ressourcenverwaltung MRT Core besser nutzen können.

Alle drei genannten Tools sind aus dem Project Reunion hervorgegangen. Letzteres ist eine Version des bestehenden Verwaltungssystems für Windows-Ressourcen mit Build- und Laufzeitfunktionen: Zum Zeitpunkt des Erstellens sorgt MRT Core für einen Index aller Varianten der Ressourcen, die es gemeinsam mit ihnen in der App verpackt.

Mit Einführung der Universal Windows Platform (UWP) in Windows 10 hatte Microsoft die alte Win32-API beerben wollen. Ziel des Projekts Reunion ist es, den Graben zwischen Win32 (Windows 7) und UWP zu überwinden. Dafür stehen eine Reihe von Librarys, Frameworks, Komponenten und Werkzeugen bereit, mit denen Entwicklerinnen und Entwickler aus sämtlichen Apps heraus auf die Funktionen der Windows-Plattform zugreifen können – auch über verschiedene Windows-Versionen hinweg.

Weitere Neuerungen und Roadmap

An großen Neuerungen hebt das Microsoft-Team die Pivot-Steuerung hervor, die bereits in der jetzigen Version aktiv nutzbar sein soll, und eine Reihe kritischer Bugs vorangegangener Versionen gilt als behoben. Microsoft will noch vor Jahresende WinUI 2.7 vorlegen, bis Herbst soll laut Plan auch die erste stabile Hauptversion 1.0 von Project Reunion fertig sein.

WinUI 2021 Roadmap (Bild: Microsoft)

Wer sich im Detail für das Projekt und den Stand bei WinUI 3.0 interessiert, findet die Feature Roadmap auf GitHub. Dort steht auch die aktuelle Preview-Version von Project Union 0.8 zum Download bereit.

(sih)