Microsoft Graph: Neue und bessere API-Zugriffe auf Teams

Die RESTful-Web-API Microsoft Graph erlaubt es, auf Microsoft Cloud-Dienstressourcen zuzugreifen. Zu den neuen Features, die von Microsofts Entwickler-Team nun angekündigt wurden, gehören unter anderem interaktive Messaging-APIs, die zum Lesen und Senden von Microsoft Teams-Nachrichten eingesetzt werden können.

Teams-Nachrichten via API abrufen und bearbeiten

Mit diesen APIs können Anwendung nun Nachrichten aus Teams abrufen, die gelesen und ungelesen sind, sowie zudem festlegen, welche der Nachrichten gelesen und ungelesen sind. Zudem können Entwicklerinnen und Entwickler in ihren Apps die Nachrichten damit nun beispielsweise auch nach der Zeit sortieren, zu der sie zum ersten Mal gesendet wurden, anstatt wie bisher nur nach der Zeit, zu der sie zuletzt bearbeitet wurden.

Microsoft Graph bietet den Zugriff zu Daten und Informationen in Microsoft 365. (Bild: Microsoft)

Weitere neue APIs in der Vorschau

In einem Blog-Eintrag kündigt das Team der Microsoft-365-Plattform zudem auch die Vorschau auf zwei weitere neue APIs an: Sie sollen es ermöglichen, zusätzliche Messaging-Möglichkeiten einzuführen. Dazu zählt beispielsweise die effiziente Überwachung aller Chat-Threads, in denen die App installiert ist, sowie die Möglichkeit, auf Nachrichten mit Reaktionen wie Daumen hoch und Smileys zu antworten.

Tags in Teams stehen jetzt ebenfalls allgemein zur Verfügung. Sie ermöglichen es, Gruppen von Personen in einem Team zu erstellen und mit allen gleichzeitig zu kommunizieren, ohne jede einzelne Person zu erwähnen. Damit lassen sich Tags erstellen, um Personen auf der Grundlage von Standort, Berufsbezeichnung, Projekten und so weiter zu kategorisieren. Die APIs unterstützen dabei auch das Abrufen, Aktualisieren und Löschen von Tags.

In einem ausführlichen Blog-Beitrag auf der Entwickler-Webseite sind weitere Informationen und Links zu diesen neuen APIs zu finden.

(fms)