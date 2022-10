Microsoft Ignite: Neuerungen in Teams

Auf der diesjährigen Ignite kündigte Microsoft eine Reihe von Neuerungen rund um den Kollaborationsdienst Teams an. Die Schwerpunkte legen die Redmonder auf hybrides Arbeiten und die Integration von KI-Funktionen.

Die meisten der neuen Funktionen werden nur Nutzern einer kommenden Erweiterung namens "Teams Premium" zur Verfügung stehen. Deren genauer Preis ist noch offen, aber Microsoft geht derzeit auf der Ankündigungsseite zu Teams Premium von 10 US-Dollar pro Nutzer und Monat aus.

Premium-Nutzern steht künftig mit "Intelligent recap" ein virtueller Assistent zur Verfügung, der helfen soll, wenn man an einem Meeting nicht oder nur teilweise teilnehmen kann. Er weist zum Beispiel automatisch Aufgaben zu und generiert personalisierte Zusammenfassungen mit Aufzeichnungen von Passagen, die der Algorithmus für den jeweiligen Teilnehmer für wichtig hält – zum Beispiel, weil sein Name erwähnt wurde. Weitere Premium-Funktionen sind die automatische Übersetzung von Live-Untertiteln in 40 unterschiedliche Sprachen und erweiterte Einstellungen für Webinare via Teams.

Eine "Excel Live" genannte Funktion soll es erlauben, direkt in Teams gemeinsam an einer Excel-Tabelle zu arbeiten, ohne dass jeder Teilnehmer die zugehörige Datei zuerst öffnen muss. Das beschränkt sich allerdings auf Desktop-Geräte. Teams-Teilnehmer mit einem Mobil-Client müssen die Tabelle zuerst in der Excel-App öffnen. Noch weiter gehen soll später "Teams Live Share", das interaktive Funktionen wie Annotationen in jeder Anwendung erlauben soll, die über Teams geteilt wird.

Excel Live soll es künftig ermöglichen, in Teams-Meetings gemeinsam an einer freigegebenen Excel-Tabelle zu arbeiten, ohne dass alle Teilnehmer sie öffnen müssen.

Ein weiterer intelligenter Assistent hilft nach Auswahl einer Meeting-Art, etwa "Kundengespräch" oder "Brainstorming", bei den passenden Einstellungen – zum Beispiel für die Warte-Lobby. Für mehr Sicherheit in vertraulichen Meetings sollen Funktionen sorgen, die zum Beispiel geteilte Inhalte und Videofeeds mit Wasserzeichen versehen.

Virtueller Backstage für Konferenzen

Was im Showbusiness gemeinhin "Green Room" genannt wird, ein Backstage-Raum, in dem Künstler auf ihren Auftritt warten oder sich Präsentatoren vor der Show treffen, kommt als weitere Premium-Funktion zu Teams. Im "Virtual Green Room" treffen sich Moderatoren abseits vom Meeting-Raum, um sich abzustimmen, Material vorzubereiten und Vorabeinstellungen vorzunehmen. Nicht nur für Webinare und Vorträge interessant: Künftig soll der Moderator einer Konferenz genau festlegen können, was andere Teilnehmer zu sehen bekommen und was nicht. So verhindert man zum Beispiel aufpoppende Videofenster, wenn ein Teilnehmer seine Kamera einschaltet oder blendet automatisch das Video von jemandem ein, der die Hand hebt.

In Chats und Kanälen können Teilnehmer wichtige Nachrichten anpinnen sowie ganze Gruppen mit @-Erwähnungen ansprechen. Außerdem gibt es mehr Reaktions-Emojis und automatische KI-generierte Antworten. Den "Together"-Mode kann der Organisator des Meetings künftig für alle Teilnehmer festlegen und gezielt Sitze zuweisen. Ob auch die kleineren Änderungen nur in Teams Premium enthalten sind oder allen Teams-Nutzern zur Verfügung stehen werden, ist noch unklar.

Teams Premium und die meisten darin enthaltenen Funktionen sollen ab Dezember als Preview verfügbar sein. Als öffentlichen Release-Termin nennt Microsoft den März 2023. Der Recap-Assistent soll in der ersten Hälfte des kommenden Jahres erscheinen.

(swi)