Microsoft: KI-Veranwortung beginnt beim Unternehmen – aber wir helfen euch

Microsoft verspricht seinen Kunden, sie beim verantwortungsbewussten Einsatz von künstlicher Intelligenz zu unterstützen. Letztere würde "beispiellose Möglichkeiten für Unternehmen jeder Größe", gleichzeitig aber auch viel Missbrauchspotenzial bieten.

Unternehmen in der Pflicht

Es sei daher nicht überraschend, dass sich Regierungen derzeit um KI-Regulierungen bemühten. Verantwortungsbewusstsein im KI-Kontext müsse aber nicht nur von staatlicher Seite und in den Tech-Firmen, die die Modelle veröffentlichen, eine zentrale Rolle spielen, so Microsoft Corporate Vice President Antony Cook in seinem Blogpost. Vielmehr müssten sich auch die einsetzenden Unternehmen dazu verpflichten und eigene Regelwerke aufstellen. Dabei, so Cook, wolle man die Kundschaft mit drei Selbst-Verpflichtungen unterstützen.

Zum einen möchte der Konzern alle Informationen, die er selbst im verantwortungsvollen Umgang mit und Einsatz von KI-Anwendungen sammelt, auch mit Kunden teilen. Seit 2017 entwickle Microsoft schließlich intern schon mit rund 350 angestellten Ingenieuren, Juristen und Policy-Fachleuten einen Governance-Prozess zum verantwortungsvollen KI-Einsatz. Zuletzt hatten Entlassungen in Microsofts KI-Ethik-Team Schlagzeilen gemacht, auf die die Ankündigung aber nicht eingeht. Sein KI-Wissen will das Unternehmen über entsprechende Dokumente, aber auch ein eigenes Training-Curriculum, das bereits intern zum Einsatz kommt, vermitteln.

Wir kriegen eure KI zum laufen, versprochen!

Des Weiteren möchte man ein KI-Garantieprogramm (AI Assurance Program) auflegen. Das soll Firmen dabei helfen, sicherzustellen, dass ihre KI-Anwendungen, betrieben auf Microsofts Azure-Cloud-Infrastruktur, den "rechtlichen und regulatorischen Anforderungen für verantwortungsvolle KI" gerecht würden. Das notwendige Wissen um Prozesse darum habe man aus den Erfahrungen in der Finanzbranche gesammelt und könne es nun weitergeben. Abschließend verspricht Microsoft, Firmen bei verantwortungsvollen Implementierungen eigener KI-Systeme zu unterstützen. Dazu will das Unternehmen unter anderem in verschiedenen Regionen weltweit dedizierte KI-Juristen-Teams zusammenstellen, die bei der Umsetzung in verschiedenen Rechtsgebieten beraten.

(jvo)