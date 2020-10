Microsoft Cloud: Power-Dienste in deutschen Rechenzentren

Mehrere Dienste von Microsoft sind nun erstmals in deutschen Rechenzentrumsregionen verfügbar. Ab sofort können Unternehmen aus Frankfurt und Berlin die Anwendungen Power Apps, Power Automate und Power BI beziehen. Hierbei handelt es sich um Low-Code-Werkzeuge, Tools zum Automatisieren von Geschäftsprozessen sowie Business-Intelligence-Programme.

Des Weiteren will Microsoft seine Azure Availability Zones ab Januar 2021 in der Region Deutschland West Mitte veröffentlichen. Diese sichern Applikationen in der Cloud gegen Ausfälle des Rechenzentrums ab, indem sie sie replizieren und von anderen Diensten isolieren. Multi-Geo für Microsoft 365 soll am 1. Oktober 2020 in Deutschland erscheinen und kombiniert Cloud-Anwendungen einer zentralen Region mit mehreren global verteilten Kopien.

Microsoft hat seine deutschen Rechenzentrumsregionen im August 2019 in Betrieb genommen, bislang umfassten sie Microsoft 365, Dynamics 365 und Azure. Gleichzeitig hat der Konzern angekündigt, seine vorige Microsoft Cloud Deutschland (MCD) am 29. Oktober 2021 endgültig abzuschalten. Bei der Migration will Microsoft seinen Kunden gemeinsam mit Partnern wie der Telekom unter die Arme greifen. Erste Nutzer sollen in Kürze umziehen, flächendeckend soll dies ab Januar 2021 beginnen. Abgekündigt war die MCD allerdings schon seit 2018.

(fo)