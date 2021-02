Microsoft: Office-Lens-App wird zu verbesserter Microsoft Lens

Ein "next step in our evolution" ist laut Microsoft die Erneuerung der bisher Microsoft Office Lens genannten App, die künftig nur noch Microsoft Lens heißt und auch ein neues Logo spendiert bekommen hat. Intelligente Aktionen sollen die Kamerafunktionen verbessern.

Dazu gehört, dass aus Bildern der Text extrahiert werden kann, Tabellen aus Bildern generiert und Kontakte auf Bildern erkannt sowie QR-Codes gescannt werden können. Der Dokumentenscanner erlaubt das Neuanordnen von Seiten und das Bearbeiten von PDFs. Bis zu 100 Seiten können als Bild oder PDF gemeinsam gesichert werden. Es lassen sich Filter anlegen. Dateien können lokal oder in der Cloud gespeichert werden, sofern ein Microsoft-Konto dafür angelegt ist.

Lens ist direkt in die mobilen Microsoft-365-Anwendungen integriert. Die neuen Funktionen und das neue Design bekommen zunächst Android-Nutzer. iOS folgt in den kommenden Monaten, schreibt Microsoft in einem Blogbeitrag.

